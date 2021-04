L’assemblée générale élective (AGE) de la Fédération algérienne handisport (FAH), initialement, prévue samedi 27 mars à la salle des Conférences de l’Institut national des Sciences et Technologies des Sports (ISTS) Dély Brahim (Alger), se tiendra finalement le 6 avril prochain au même lieu et horaire, a-t-on appris mardi auprès de l’instance fédérale. L’AGE avait été reportée, mercredi dernier sur recommandation de la commission de suivi et de renouvellement des instances des structures sportives nationales (CNSRISSN), afin de permettre à la commission fédérale de recours d’examiner et statuer sur les recours introduits par deux membres de l’AG, lors de la dernière assemblée ordinaire et notifier la décision y afférentes aux requérants, leur permettant de saisir la commission. Outre ce report acté, la commission a recommandé également le prolongement de délais des candidatures d’une semaine, afin de donner le temps à la commission fédérale de recours d’examiner et statuer sur les recours introduits par deux membres lors de l’AGO. «Les recours ont été étudiés et rejetés sur le fond et la forme», a expliqué une source de la commission fédérale. La commission de candidatures devra étudier et statuer, ce mardi, sur les deux listes déposaient à son niveau avant d’afficher les résultats au niveau de l’instance. Il est à rappeler que les statuts de la fédération prévoit l’élection du président et sa liste, pour le prochain mandat olympique (2021-2024). L’assemblée générale de la FAH est constituée de 56 membres et le bureau fédéral sera constitué de 13 membres dont le président. La commission de candidatures constituée lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 mars dernier est composée de Noureddine Boutiba, Elfitas Hadj et Gaoues Mohamed, et celle des recours est présidée par Elaid Rezag, assisté de Abdelkader Slotani et Ait Said Mansor, alors la commission de passation de consignes comprend Lamri Belabes et Leila Bouguera.

(APS)

