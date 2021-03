La fédération algérienne de football (FAF), tiendra son Assemblée générale élective (AGE), jeudi 15 avril, à Alger, a annoncé l’instance fédérale jeudi sur son site officiel. »Lors de sa réunion statutaire mensuelle, tenue ce jeudi 25 mars 2021, en visioconférence et en adéquation avec la note méthodologique du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) a validé les dates de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) et de l’Assemblée générale élective (AGE) », a indiqué la FAF dans un communiqué. Cette AGE sera précédée de l’Assemblée générale ordinaire (AGO), prévue le lundi 5 avril, pour la présentation des bilans moral et financier du précédent mandat ainsi que le cycle olympique 2017-2021. Lors de la même réunion, les membres du Bureau fédéral ont validé les Bilans moral et financier de l’exercice 2020. Ces deux démarches administratives s’inscrivent dans le cadre du renouvellement des instances sportives en prévision du nouveau mandat olympique 2021-2024. Les Commissions de candidatures, de recours et de passation de consignes qui se chargeront de préparer l’AGE, seront installées lors des travaux de l’Assemblée générale ordinaire du 5 avril. Pour rappel, Kheïreddine Zetchi a été élu président de la FAF le 20 mars 2017, succédant ainsi à Mohamed Raouraoua qui n’a pas souhaité se représenter une nouvelle fois pour présider la FAF. Candidat unique à l’époque, Kheïreddine Zetchi avait obtenu 64 voix sur les 103 voix des membres de l’Assemblée générale présents. 35 membres de l’AG ont voté contre l’élection de M. Ztchi alors que 4 membres se sont abstenus de voter.

