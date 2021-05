Farid Boulaya (28 ans) et le FC Metz, une histoire qui touche à sa fin ? D’après les informations de L’Equipe, l’international algérien (3 capes, 1 but) a, après plusieurs semaines de réflexion, refusé de prolonger son contrat, qui court jusqu’en juin 2022 avec les Grenats. Le quotidien sportif précise que le milieu offensif messin souhaite rejoindre une formation disputant une Coupe d’Europe.

Comme nous vous le révélions, l’OM s’est penché sur le cas de Farid Boulaya, dont le prix devrait se situer aux alentours de 4 M€. L’Equipe ajoute de son côté que l’homme aux 5 buts et 8 offrandes en 32 apparitions de Ligue 1 cette saison avec le FC Metz dispose de plusieurs contacts en France (le RC Lens est également sur les rangs) alors qu’une écurie étrangère pourrait rapidement bouger ses pions pour le Fennec.

