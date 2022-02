Mis à l’écart depuis la demi-finale de la Super Coupe d’Espagne, perdue face au Real Madrid le 12 janvier dernier, Ousmane Dembélé (24 ans) a fait son retour dans le groupe catalan avant le match de Liga face à l’Atletico de Madrid cet après-midi. Présent en conférence de presse hier, Xavi Hernandez a expliqué les raisons du retour de l’international français dans le groupe et a appelé les supporters blaugranas à ne pas le siffler et à encourager l’équipe.

«Aucune solution n’a été trouvée avec Dembélé. Il fait partie du club, il fait partie de l’équipe et a un contrat. Nous nous sommes tous rencontrés et avons décidé qu’il faisait partie de l’équipe. Nous ne pouvons pas nous tirer une balle dans le pied. C’est un bon professionnel. C’est une décision du club. Nous l’utiliserons quand je le jugerai bon, a expliqué le technicien du Barça. Je comprends la position des supporters, qui sont peut-être blessés par Dembélé. Nous devons resserrer les rangs et penser à nous. Il peut nous aider à atteindre nos objectifs. Qu’importe si nous nous sommes trompés ou non. Les circonstances sont ce qu’elles sont. Nous avons fait ce qui était le mieux pour le club et pour l’équipe ».

