Si le FC Barcelone a réalisé une incroyable remontée en Liga, passant de la neuvième à la deuxième place du classement en Espagne, c’est en grande partie grâce au mercato hivernal de qualité réalisé par la direction du club culé et Xavi Hernandez, l’entraîneur catalan. Mais les Blaugranas n’ont pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin, comme l’a parfaitement fait comprendre le technicien espagnol en conférence de presse hier.

«Notre plan pour le mercato estival 2022 ? Nous le planifions, nous dépendons de la situation financière du club. Nous verrons. Pour que des joueurs arrivent, d’autres doivent aussi partir. […] On est dans l’ère post-Messi, il faut avoir beaucoup de patience. J’ai été le premier à aspirer à gagner des titres, mais il faut se renforcer pour l’année prochaine. Il faut être réaliste, serein et patient. Sans Messi, tout est plus difficile», a ainsi expliqué Xavi, en marge de la réception du Rayo Vallecano ce soir (20 heures, match en retard de la 21ème journée de Liga). Les supporters peuvent s’attendre à un été mouvementé au Camp Nou.

