Du côté de Barcelone, Lewandowski continue à donner le sourire à tous les supporters du Barça. Une fois encore, c’est lui qui offre une précieuse victoire aux siens. En difficulté contre Majorque, c’est bien « Golandowski » qui a trouvé la faille comme le surnomme Sport ce matin. Le Polonais a trouvé parfaitement le petit filet gauche de Rajkovic d’une frappe basse puissante.

C’est « Letaldowski » pour Mundo Deportivo. Pour l’instant, c’est le meilleur buteur de Liga avec 9 buts en 7 matches. Il creuse déjà l’écart face à Borja Iglesias et Iago Aspas. Le club catalan, leader temporaire, est sur une bonne dynamique, et ça c’est sûrement grâce à Xavi qui écrit encore plus l’histoire du Barça aujourd’hui en tant que coach. C’est le premier entraîneur du championnat espagnol à avoir disputé 18 matches sans perdre à l’extérieur. Xavi, depuis son arrivée sur le banc de Can Barça, compte 13 victoires et 5 nuls, atteignant 44 points sur 54 possibles. Il passe devant Zinedine Zidane qui était invaincu en 17 tests loin des bases avec le Real Madrid.

