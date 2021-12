Avec plusieurs joueurs positifs au Covid-19 et encore quelques blessés, Xavi va devoir innover dimanche contre Majorque pour son onze de départ. A moins que la situation ne s’aggrave et que le Barça ne déclare forfait.

Douze jours après son match nul contre le Séville FC (1-1), le FC Barcelone va revenir aux affaires ce dimanche, avec un déplacement sur la pelouse de Majorque (21h, 19e journée de Liga). Actuel septième du Championnat d’Espagne, le club catalan n’a plus vraiment le droit à l’erreur et va vouloir démarrer la nouvelle année sur une bonne note. Mais pour cette première sortie en 2022, Xavi Hernandez va devoir faire face à un véritable casse-tête.

Alors que Dani Alves, Clément Lenglet, Alex Balde et Jordi Alba ont déjà été testés positifs au Covid-19 il y a quelques heures, les Blaugranas ont publié un nouveau communiqué ce mercredi matin pour annoncer que Samuel Umtiti, Gavi et Ousmane Dembélé avaient également contracté le virus. Avec la période d’isolement, les sept joueurs sont donc d’ores et déjà forfaits pour ce déplacement à l’Iberostar Estadio. Malheureusement pour l’ancien milieu de terrain, l’hécatombe ne s’arrête pas là.



Sept joueurs de l’équipe A dans le groupe sinon…

Concernant les blessés, Memphis Depay, Ansu Fati et Pedri ne sont pas rétablis à 100% et devront aussi faire l’impasse sur cette rencontre. A cela s’ajoute l’absence déjà officialisée de Dani Alves, qui devra encore attendre avant de faire son grand retour avec le FC Barcelone. Du coup, comme l’explique le quotidien catalan Sport, il n’y a que huit joueurs de champ de l’équipe première qui sont disponibles : Gerard Piqué, Ronald Araujo, Eric Garcia, Oscar Mingueza, Frenkie de Jong, Riqui Puig, Philippe Coutinho et Luuk de Jong.

Déjà apparus cette saison avec l’équipe première, les jeunes Nico Gonzalez, Ferran Jutglà et Abde vont normalement encore intégrer le groupe barcelonais ce week-end. Mais le règlement de LaLiga est clair : il faudra au moins sept joueurs de l’équipe A dans celui-ci. Et si jamais ce n’est pas le cas, le Barça pourrait devoir déclarer forfait. Une bien mauvaise nouvelle pour lancer cette nouvelle année, même si on en est encore loin.

