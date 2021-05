L’été dernier, Josep Maria Bartomeu décidait de se séparer de plusieurs cadres afin de relancer le FC Barcelone. Arturo Vidal, Ivan Rakitic et Luis Suarez ont notamment quitté le club catalan, et pourraient prochainement être suivis par d’autres joueurs majeurs de l’effectif blaugrana. Selon Mundo Deportivo, Joan Laporta prévoirait de s’entretenir avec Sergi Roberto, Sergio Busquets et Gerard Piqué pour évoquer leur situation et ne fermerait pas la porte à leur départ. Antoine Griezmann se retrouverait dans le même cas, l’attaquant français n’étant jamais parvenu à faire l’unanimité depuis son arrivée à l’été 2019. En revanche, un joueur serait d’ores et déjà assuré de ne pas être poussé vers la sortie.

Intouchable aux yeux

de Laporta

Désireux de procéder à d’importants changements cet été, Joan Laporta n’aurait pas l’intention de se séparer de Lionel Messi malgré ses émoluments colossaux. Des sources proches de la présidence ont en effet assuré à Mundo Deportivo ce mardi que Messi n’était pas concerné par l’opération dégraissage espérée par le président du FC Barcelone. Ce dernier souhaite rapidement prolonger le bail de l’Argentin courant jusqu’à la fin de la saison, conscient que la présence de Messi est essentielle sur le plan sportif et marketing. L’Argentin arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone et n’a toujours pas prolongé son bail. Pourtant, Joan Laporta a fait de ce dossier une priorité depuis son retour chez les Blaugrana, et la bonne relation qu’entretiennent les deux hommes jouent en faveur du Barça. Pour autant, le PSG et Manchester City n’ont pas encore renoncé à Lionel Messi, qui souhaite attendre la fin de la saison avant de clarifier sa situation. Et pour écarter ce danger, Joan Laporta serait disposé à proposer une énorme offre à sa star.

Un contrat de 10 ans pour Messi ?

D’après les informations divulguées par le journaliste Jota Jordi dans El Chiringuito ce lundi soir, Joan Laporta souhaiterait faire signer à Lionel Messi un contrat de dix ans avec le FC Barcelone. Avec ce bail, l’attaquant argentin serait amené à finir sa carrière de joueur chez les Blaugrana en acceptant une baisse de son salaire avant d’occuper un rôle d’ambassadeur pour le club catalan. Une proposition qui pourrait faire mouche puisque Lionel Messi donnerait toujours la priorité au FC Barcelone pour son avenir. n

