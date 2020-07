Josep Bartomeu a insisté sur « l’obligation » de prolonger Lionel Messi dans une interview accordée hier à la radio catalane RAC 1. Le président du FC Barcelone a également annoncé que Quique Sétien avait toutes les chances d’être encore sur le banc du Barça la saison prochaine.

La révolution de palais n’est donc pas encore à l’ordre du jour à Barcelone. Elle pourrait être au programme de la prochaine élection du président du club en 2021. En attendant, José Maria Bartomeu a tenu à assurer que Lionel Messi serait prolongé au-delà de 2021, date de la fin de son contrat, alors que certaines rumeurs font état de la volonté de l’Argentin de s’en aller libre en fin de saison prochaine.

« Normalement, on ne s’étend pas sur les discussions que nous avons avec les joueurs, mais il est évident que nous avons l’obligation de le prolonger.

C’est le meilleur joueur de l’histoire. Il lui reste encore de nombreuses années de football, et au sujet des informations qui sont sorties ces derniers jours, je dirais qu’il s’agit toujours de la Cadena Ser », a déclaré le président blaugrana hier au micro de la radio catalane RAC 1.



Sétien confirmé pour la saison prochaine

Pour sa part, Quique Setién pourrait bien être encore l’entraîneur du FC Barcelone à la rentrée, et ce malgré la perte possible – le Barça accuse 4 points de retard sur le Real Madrid à 4 journées de la fin – du titre de champion d’Espagne. Arrivé en janvier dernier seulement en remplacement d’Ernesto Valverde, le technicien espagnol a reçu le soutien de Bartomeu.

« Quique va continuer. Je suis très content de l’évolution que nous montrons. Lors des derniers matchs, j’ai vu une meilleure image et j’espère que ça continuera comme ça. SI nous ne gagnons pas le championnat, il restera la Ligue des champions après », a considéré le patron du Barça, en référence à la reprise de la plus prestigieuse compétition européenne au mois d’août prochain. Cette annonce intervient après que le club d’Al-Sadd a confirmé la prolongation du contrat de Xavi d’un an en tant qu’entraîneur du club qatari. Fortement pressenti pour prendre la succession de Setién, l’ex-milieu de terrain catalan devra encore attendre un peu. « Setién est un défenseur solide du modèle du Barça et a un ADN qui s’adapte à celui du club. Il a apporté un nouveau souffle et de nouvelles idées et il travaille dur. Xavi est un grand entraîneur qui, j’en suis sûr, viendra un jour au club », a encore considéré Bartomeu. n

