Interrogé par Mundo Deportivo, le président du Barça Josep Maria Bartomeu a notamment évoqué les dossiers chauds du mercato des Blaugrana. A commencer par les éventuelles prolongations de Lionel Messi et Luis Suarez.

La rumeur Lionel Messi à l’Inter Milan a quelque peu agité la presse ces derniers jours. Mais le président du club milanais, Giuseppe Marotta, a tout de suite calmé le jeu en parlant de « fantasy football » à ce sujet. L’avenir de la Pulga n’en reste pas moins au centre des discussions et la question de sa prolongation en Catalogne n’est pas encore résolue. Et ce même si Josep Maria Bartomeu a tenté de rassurer dans un entretien accordé à Mundo Deportivo : « Messi a souvent dit qu’il souhaitait prendre sa retraite ici et je n’ai aucun doute sur le fait qu’il prolongera ».



Priorité Ter Stegen

Le cas de la star argentine est loin d’être le seul à gérer en interne et le président du Barça a fait de la prolongation de Marc-André ter Stegen une priorité, alors que le portier allemand est sous contrat jusqu’en 2022. Soit un an de plus qu’un certain Luis Suarez : « Luis a un contrat qui, selon le nombre de matches qu’il joue, se renouvellera automatiquement pour la saison 2021-2022 » a expliqué le patron des Blaugrana. Dans le sens des arrivées, le contexte très particulier de cette année 2020 rendra difficile – voire improbable – tout transfert faramineux. Et l’inévitable feuilleton Neymar sera visiblement abordé différemment cet été : « Si les joueurs ne viennent pas dans le cadre d’échanges, il sera très difficile de les faire venir » a répondu Bartomeu au sujet de la star brésilienne. Ce dernier a par ailleurs considéré le dossier Lautaro Martinez comme « clos » malgré des discussions tenues avec l’Inter Milan pour l’attaquant argentin.

