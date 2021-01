Le sextuple Ballon d’Or Lionel Messi s’est offert un doublé lors du succès 4-0 du Barça à Grenade, samedi en Liga. Après avoir marqué le 2e but des Blaugranas d’une frappe imparable (32e), Lionel Messi a de nouveau fait trembler les filets 10 minutes plus tard, sur un coup franc bien placé (42e). « La Pugla » prend la tête du classement des buteurs avec 11 réalisations, soit une de plus que Gerard Moreno, l’attaquant vedette de Villarreal.

Messi qui marque sur coup franc, ce n’est pas une image si fréquente que ça, puisque le génie argentin est connu pour avoir l’un des pires ratios de conversion sur coup franc depuis de longues années. Il n’avait pas marqué depuis le 16 juillet dernier sur coup franc, après pas moins de 71 tentatives ratées dans cet exercice en 28 matches !

Notons d’ailleurs que Messi et Cristiano Ronaldo ont sensiblement les mêmes stats sur coup franc. Sur ses 719 buts en carrière en pro, avec le Barça et la sélection argentine, le natif de Rosario en a inscrit 54 sur coup franc. « CR7 », lui, qui a frappé à 758 reprises depuis ses débuts, fait un peu mieux avec 56 coups francs. Le duel continue.

