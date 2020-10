La fin du mois d’août a été très agitée du côté du FC Barcelone. Et pour cause, Lionel Messi avait réclamé son départ par le biais du plus célèbre burofax de l’histoire. Lassé de la situation au sein du club blaugrana, le sextuple Ballon d’Or a ainsi demandé à partir libre en activant une clause au sein de contrat qui stipule qu’il peut réclamer la résiliation de son contrat à l’issue de chaque saison.

Seul problème, la crise du Covid-19 ayant décalé les dates initiales, la direction du Barça a décidé que cette clause avait expiré, à l’inverse du clan Messi. Par conséquent, bien qu’il souhaitait partir, le sextuple Ballon d’Or a décidé de ne pas entrer dans une bataille juridique avec son club de toujours et a donc décidé de rester.

Une issue qui enchante Carles Puyol qui rappelle que cette page est tournée comme l’a récemment évoqué Lionel Messi, bien décidé à réaliser une grande saison avec le Barça. « En tant que «culé», je ne voulais pas que Messi parte, mais c’est le football. Il a finalement décidé de rester, il a dit récemment qu’il était motivé, qu’il avait une grande volonté et qu’il espérait pouvoir continuer avec nous pendant de nombreuses années. C’est un atout énorme pour la Liga, c’est l’un des meilleurs au monde », assure l’ancien capitaine du Barça présent à Milan aux côtés de Javier Tebas et Iker Casillas à l’occasion du Festival du sport organisé par la Gazzetta dello Sport.

