Et si Lionel Messi avait disputé son dernier match avec le Barça le week-end dernier, face au Celta ? A l’heure où sont écrites ces lignes, c’est l’option la plus probable. Alors que son contrat expire dans un peu plus d’un mois, l’Argentin n’a toujours pas prolongé. L’arrivée de Joan Laporta a été annoncée comme un premier pas décisif, comme celui à venir de son ami Sergio Agüero. Mais on sera fixé sur l’avenir du numéro 10 argentin au retour de ses vacances qui commenceront ce soir… Dans un entretien accordé au journal Olé, qui sera publié en intégralité le week-end prochain, on n’apprend pas forcément de nouvelles choses sur l’avenir de la star. Même si pour les médias catalans, les quelques mots révélés dans cet extrait sont positifs. « Je joue toujours pour gagner des titres. La dernière Copa del Rey a été spéciale, à cause du moment dans lequel on était », a par exemple lancé le natif de Rosario.

Messi est séduit par les jeunes barcelonais

« On était sur quelques mauvaises années à cause de mauvais résultats. Il y a un vestiaire jeune, avec beaucoup de nouveaux. Cette Copa a été un point d’inflexion pour le vestiaire. Et au-delà de ça, j’aime gagner des titres », a expliqué l’Argentin, enthousiasmé par la génération dorée du Barça composée par plusieurs jeunes comme Pedri, Ilaix Moriba ou même d’autres éléments un peu plus âgés comme Frenkie de Jong.

Mais surtout, il a insisté à plusieurs reprises sur l’importance de gagner des titres : « plus je gagne de titres, mieux je me porte. » Un message assez clair envoyé à la direction de Joan Laporta. Comme l’expliquaient déjà les médias catalans, plus que de l’argent, Lionel Messi veut un projet sportif ambitieux qui lui permette de tout gagner, ce qui n’a clairement pas été le cas ces dernières années…



Mercato : Chelsea prêt à des folies pour Harry Kane

Depuis quelques jours, le royaume de Sa Majesté vit au rythme des rebondissements liés à l’avenir d’Harry Kane. Le buteur de Tottenham a fait part de ses envies d’ailleurs et forcément, cela attise les convoitises. Et c’est Thomas Tuchel, l’entraîneur de Chelsea, qui s’est positionné publiquement sur l’international anglais. «Si vous trouvez un coach dans le monde qui n’aimerait pas avoir Harry Kane dans son équipe, rappelez-moi. J’aimerais parler avec ce gars et entendre ses idées sur la manière de marquer et d’attaquer. Tout le monde adore Harry Kane mais soyons très, très clairs, c’est un joueur de Tottenham.»

Sauf que les Blues ont bel et bien une idée pour tenter de convaincre les Spurs de lâcher leur joueur. Chelsea voudrait monter un échange ambitieux en cédant Kepa Arrizabalaga ou Tammy Abraham pour s’offrir Kane. De quoi faire craquer Tottenham ? Pas sûr, car le club de Daniel Levy ne veut pas vendre à la concurrence en Premier League. Surtout que selon le Daily Express, Harry Kane, lui, se voit à Manchester City aux côtés de Kevin de Bruyne. Tout comme le Daily Telegraph l’indique, Tottenham veut résister à tout transfert vers ses principaux rivaux londoniens… Le feuilleton, ne fait que commencer !

