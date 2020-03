Même dans une période creuse, Lionel Messi reste Lionel Messi. Une machine à records. Dans sa galaxie, ces fameux records tombent automatiquement comme des pièces qui restent dans une machine à sous. Celui de samedi soir s’apparente un peu à cela. Il est le fruit de son œuvre globale. Car Messi n’a pas franchement brillé dans le match de Barcelone contre la Real Sociedad, ne parvenant à libérer les siens que sur un penalty transformé à neuf minutes de la fin (1-0, 81eme). Mais ce but ô combien précieux permet à Barcelone d’avancer, déjà, et à son auteur d’entrer dans l’histoire. Il s’agit en effet du 438eme but de Lionel Messi depuis le début de sa carrière en Liga. Messi, qui pour rappel n’a évolué qu’à Barcelone, devient donc le meilleur buteur en activité à l’échelle des 5 grands championnats européens (Liga, Premier League, Ligue 1, Serie A, Bundesliga). La Pulga détrône au passage son rival de toujours, Cristiano Ronaldo, qui en totalise 437 à travers ses passages en Angleterre (Manchester United), en Espagne (Real Madrid) et en Italie (Juventus). La réponse de CR7 était évidemment attendue pour le choc entre la Juventus et l’Inter Milan disputé hier soir à l’heure où l’on mettait sous presse…

