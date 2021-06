Les supporters barcelonais peuvent avoir le sourire. Du moins, après avoir lu ou entendu les informations de la Cadena COPE. Selon la radio espagnole, Lionel Messi aurait ainsi accepté de prolonger l’aventure avec le FC Barcelone, et sera donc bien là pour la reprise de la Liga à la mi-août.

C’est au cours de la journée de mardi que la star argentine a dit oui à Joan Laporta, apportant une réponse positive à la dernière proposition formulée par la direction du troisième de la dernière édition de Liga. Le travail de sape du président barcelonais a visiblement fait son travail, réussissant notamment à convaincre Lionel Messi de l’existence d’un projet sportif solide.

Une seule année, mais…

Il s’agit d’une prolongation pour une saison, jusqu’en 2022 donc. Mais dans les faits, c’est pour deux saisons qu’il va prolonger l’histoire d’amour avec son club formateur. La Liga, qui suit de très près les dépenses de ses clubs, a ainsi conseillé au Barça de boucler un premier contrat d’un an avec un salaire considérablement revu à la baisse, puis, de signer un nouveau contrat en 2022 avec de nouvelles conditions salariales revues à la hausse, avec une situation financière qui sera a priori moins chaotique d’ici là.

Lionel Messi devrait donc jouer avec le FC Barcelone jusqu’en 2023, avant d’éventuellement partir au pays pour découvrir le championnat local, alors que la MLS est également souvent citée comme possible destination. Voilà un nouveau gros dossier de bouclé par Joan Laporta, qui est décidemment dans tous les bons coups depuis sa prise de pouvoir.

