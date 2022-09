Une nouvelle fois buteur samedi sur la pelouse du FC Séville (3-0), Robert Lewandowski a marqué cinq fois en quatre journées, comme Cristiano Ronaldo ou encore Radamel Falcao. Ce qui constitue un record pour un joueur découvrant la Liga.

Après son premier match officiel sous les couleurs du Barça, au Camp Nou contre le Rayo Vallecano (0-0), l’inquiétude était de mise au sujet de Robert Lewandowski. Lent, emprunté et en manque de réussite, le Polonais était apparu à contre-courant de ses partenaires. Mais dès la semaine suivante, sur la pelouse de la Real Sociedad (4-1), tout est rentré dans l’ordre avec un doublé. Un autre a suivi contre Valladolid (4-0). Et avant-hier, l’ancien canonnier du Bayern Munich a encore frappé à Sanchez-Pizjuan contre le FC Séville (3-0). Avec cinq buts lors de ses quatre premiers matches, il a montré que son talent pouvait s’exporter au-delà de la Bundesliga. Et surtout, il a rejoint Cristiano Ronaldo (en 2009 avec le Real Madrid) et Radamel Falcao (en 2011 avec l’Atlético), seuls autres joueurs à avoir atteint un tel total lors des quatre premières journées de leur aventure espagnole. Deux joueurs ayant laissé une empreinte indélébile dans leurs clubs respectifs.

