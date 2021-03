En Espagne, c’est bien évidemment les élections de la présidence du FC Barcelone qui font les gros titres ! Trois candidats sont en course et le successeur de Josep Maria Bartomeu sera connu aujourd’hui. Mundo Deportivo revient sur les différents programmes des candidats et sur le dernier débat tendu entre les concurrents.

Alors qui de Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa sera l’heureux élu ? Réponse ce soir ! Mais avant cela, le Barça a rendez-vous sur la pelouse d’Osasuna hier soir à l’heure où nous mettions sous presse pour mettre la pression sur une «Liga très chaude» à tous les niveaux comme l’écrit le quotidien catalan Sport. Alors que le Real et l’Atlético s’affrontent aujourd’hui, les Blaugranas veulent enchainer pour continuer de jouer les trouble-fêtes et croire au titre de champion jusqu’au bout.

Suède : Zlatan Ibrahimovic vers un retour en sélection !

Cette saison, Zlatan Ibrahimovic est plus que jamais en forme. Auteur de 16 buts en 20 matches avec l’AC Milan, le géant suédois pourrait bien reprendre du service avec la Suède pour les éliminatoires à la Coupe du monde 2022.

Selon les informations du site suédois Fotbolldirekt, l’ancien joueur du PSG va retrouver la sélection suédoise. Cinq ans après avoir annoncé sa retraite internationale, Zlatan devrait être dans la liste des 23 joueurs qui disputeront les prochains matchs de la Suède fin mars, face à la Géorgie et au Kosovo. Le sélectionneur Janne Andersson avait déjà rencontré le joueur, il y a quelques mois de ça, pour discuter de son envie de rejouer sous les couleurs de la Suède.

Articles similaires