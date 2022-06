L’objectif colossal de Joan Laporta avec les salaires

S’il y a un homme qui ne chôme pas en ce moment, c’est bien Joan Laporta. Le boss du FC Barcelone doit gérer de nombreux dossiers, allant du mercato aux prolongations de joueurs comme Gavi, le tout dans un contexte financier très compliqué et avec les règles du fair-play financier de la Liga qui offrent une marge de manœuvre pratiquement nulle au club. Comme l’indique la Cadena SER, le sulfureux avocat catalan s’attaque à la masse salariale du club, très élevée depuis des années. Ce week-end, les médias locaux expliquaient déjà que les décideurs catalans espéraient un nouveau geste des capitaines, mais que ces derniers n’étaient pas prêts à baisser leurs émoluments une troisième fois, alors que d’autres joueurs n’ont consenti à aucun effort de ce côté-là.



Revenir à hauteur du Real Madrid

Concrètement, comme l’indique la radio espagnole, Laporta veut faire passer la masse salariale de l’équipe de 560 millions d’euros à 400 millions d’euros. Ce qui la rapprocherait de celle du Real Madrid. C’est dire à quel point le Barça a offert des salaires démesurés ces dernières années, pour un retour rachitique sur le plan sportif. Une baisse de 160 millions d’euros, sachant qu’en plus de ça, le club veut recruter bon nombre de joueurs comme Robert Lewandowski qui auront a priori un salaire assez important. Cela passera donc par de nombreux départs, avec une liste de joueurs indésirables longue comme le bras, à commencer par Samuel Umtiti, Clément Lenglet, Neto ou Martin Braithwaite. Un chantier colossal et surtout compliqué, puisqu’aux dernières nouvelles, les joueurs concernés par un départ n’avaient pas spécialement envie de quitter le Camp Nou…

