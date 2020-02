L’entraineur du Barça, Quique Setien, a donné des nouvelles de son joueur vedette Lionel Messi, engagé dans un bras de fer avec Eric Abidal. Quique Setien, l’entraîneur du Barça, a insisté sur le fait que Lionel Messi apprécie toujours d’être à Barcelone et sourit comme d’habitude à l’entraînement malgré son désaccord public avec le directeur sportif Eric Abidal. Messi s’est rendu sur Instagram pour exhorter Abidal à «donner des noms» après que le Français ait remis en question l’éthique de travail de certains joueurs du Barça sous le prédécesseur de Setien, Ernesto Valverde. Le président du club, Josep Maria Bartomeu, devrait avoir des entretiens avec Abidal pour discuter de la situation au milieu de spéculations enfiévrées à propos de conflit. Setien, cependant, a affirmé qu’il n’était pas intéressé par la situation et n’avait vu aucun changement dans l’attitude de Messi lors de l’entraînement mercredi, la même réponse s’appliquant à l’équipe dans son ensemble. Interrogé pour savoir si la star argentine était toujours motivée, Setien a déclaré: «Bien sûr, je l’ai vu sourire, il semble bien, il aime venir s’entraîner, il aime être ici, il a la même apparence qu’hier et avant-hier.»

«Messi a l’expérience et la capacité de décider des choses qu’il devrait ou ne devrait pas faire, a poursuivi le coach catalan. Je ne vais pas m’impliquer dans la vie de Messi, ni de personne d’autre. Je ne suis le père de personne, je dois m’assurer que mes joueurs viennent ici, qu’ils sont heureux et que ce que nous fournissons sur le terrain est bon pour qu’ils grandissent afin que nous puissions continuer à gagner. Les autres choses ne me dérangent pas du tout».n

