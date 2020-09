La bombe est définitivement prête à exploser. Après plusieurs jours de rumeurs, l’entourage de Lionel Messi est officiellement sorti du silence hier. Arrivé à Barcelone dans la matinée en provenance de Rosario, Jorge Messi, le père du sextuple Ballon d’Or, a pour la première fois confirmé un possible départ du Barça. Avec peu de mots, certes. Mais ils sont limpides.

A la question de savoir s’il était difficile de voir son fils rester au Barça, le père de Messi a répondu par un « oui » symbolique. Traqué par les journalistes espagnols, ce dernier, qui va rencontrer le président Josep Maria Bartomeu ce mercredi après-midi, a ensuite été relancé. Question : « Comment voyez-vous son avenir au Barça ? ». Réponse : « Difficile, difficile », a-t-il avoué, juste après avoir assuré ne pas avoir «parlé» avec Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City.

Mardi, dans une interview à NOS, Frenkie de Jong n’avait pas hésité à parler d’une situation « chaotique » dans le vestiaire du Barça. « Beaucoup de choses se passent », a ainsi expliqué le milieu néerlandais, débarqué en Catalogne l’an passé. « Je pense qu’il y a suffisamment de gens qui veulent en savoir plus. Je n’ai pas de liens suffisamment forts avec lui pour l’appeler et lui demander ce qu’il en est », expliquait-il ensuite à Fox Sports. Comme tout le monde, De Jong va donc attendre la réponse à ses interrogations. Et à vrai dire, elle ne devrait plus tarder.







