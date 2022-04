Choc au sommet en Liga dimanche entre le FC Barcelone et le Séville FC. Les hommes de Xavi se sont imposés sur la plus courte des marges, 1-0, grâce à un brin de magie de Pedri avant le dernier quart d’heure. Sur une passe en retrait de Dembélé, la pépite espagnole éliminait avec classe deux joueurs de deux feintes avant de propulser son ballon dans le petit filet adverse. Un but magnifique qui démontre toute la classe et le talent du joueur de 19 ans.

La presse espagnole rendait hommage à son petit génie hier matin. «Pedri Pedri Pedri», s’exclame le journal Sport. Le Mundo Deportivo fait dans le jeu de mots pour saluer la prestation de l’homme du match, «MVPedri» peut-on lire. Même AS, journal pro-madrilène, accorde une place au joueur de 19 ans sur sa Une. Pedri déchaîne la folie, peut-on lire. Marca est plus sobre et constate que Pedri place le Barça deuxième, derrière le Real Madrid. Une chose est sûre, les supporters barcelonais ont trouvé leur nouveau chouchou.



