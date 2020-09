Après l’imbroglio sur le vrai-faux départ de Lionel Messi, le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, va s’entretenir aujourd’hui avec le maître à jouer argentin. Un entretien capital pour la saison à venir.

Lorsqu’il a signé officiellement pour remplacer Quique Sétien sur le banc du Barça, le 19 août dernier, Ronald Koeman a clairement indiqué la direction qu’il souhaitait donner à son ancien club, pour qu’il retrouve calme et sérénité. Plusieurs noms de joueurs susceptibles d’aller voir ailleurs ont d’abord filtré (Luis Suarez, Ivan Rakitic, Sergio Busquets et Jordi Alba).

Puis le Néerlandais a précisé qu’il voulait articuler sa nouvelle équipe autour d’Antoine Griezmann, d’autant que Lionel Messi avait clamé son souhait de quitter Barcelone au plus vite. Mais avec le revirement de situation et le fait que « La Pulga » restera finalement cette saison, les choses ont changé et Messi et Koeman vont devoir travailler ensemble. Pour en discuter, les deux hommes ont pris rendez-vous aujourd’hui.



Donnant-donnant

Désireux avant l’épisode Messi, de travailler en bonne entente avec l’Argentin, Ronald Koeman va donc devoir s’assurer de la volonté de son numéro 10 de continuer à tout donner pour le bien de son équipe, et ce même si Messi venait à quitter le club à la fin de son contrat en juin 2021. Une implication totale devrait être exigée côté néerlandais. « Je veux simplement travailler avec des gens qui ont envie d’être ici », avait ainsi déclaré Koeman. Connaissant le professionnalisme de Lionel Messi, ce souhait devrait être exaucé.

Mais si l’Argentin doit faire ses preuves en termes de bonne volonté, cela devra également être réciproque côté Koeman. Ce dernier va donc devoir exposer son projet au joueur de 33 ans, et lui faire sentir qu’il ne sera pas seul. Que cette année, il y aura une équipe autour de lui et que tout ne reposera pas que sur lui. Messi lui-même avait montré un certain enthousiasme, bien que modéré, à l’évocation de l’arrivée du nouvel entraîneur barcelonais. « Il y a un nouvel entraîneur et de nouvelles idées, c’est bien. Mais il va falloir que l’équipe réagisse et que l’on voit s’il nous emmène dans le bon sens. » Cet après-midi, les deux protagonistes auront tout loisir d’en discuter. n

Articles similaires