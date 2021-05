Ronald Koeman dirigera-t-il le FC Barcelone pour la dernière fois dimanche prochain contre Eibar ? C’est fortement probable selon la radio catalane Rac 1. En effet, elle expliquait hier que le départ de l’entraîneur néerlandais de 58 ans, vainqueur de la première C1 du club catalan en 1992 lorsqu’il était joueur (ndlr : il avait d’ailleurs été l’unique buteur), est acté à 99%, d’autant que les Blaugrana sont définitivement écartés de la course au titre après leur défaite de ce week-end à domicile contre le Celta Vigo (1-2).

La presse espagnole a fait état d’une rencontre entre Ronald Koeman et Joan Laporta en milieu de semaine passée, mais nul doute que cette nouvelle défaite, la septième en championnat cette saison, a remis en cause la présence de l’ex-sélectionneur des Pays-Bas sur le banc du FC Barcelone. Depuis plusieurs semaines, le nom de Xavi, l’ex-milieu emblématique barcelonais, est cité pour éventuellement succéder à Ronald Koeman.

Actuellement entraîneur d’Al Sadd, Xavi vient de prolonger son contrat jusqu’en 2023 avec le club qatari. Mais une clause lui permettrait de partir libre si le Barça faisait appel à lui. Dimanche, le quotidien catalan Ara évoquait des négociations entre les deux parties et que Joan Laporta aurait même prévu de rencontrer Xavi ce lundi pour évoquer les contours d’une éventuelle arrivée.

