Lionel Messi s’est confié à la chaîne espagnole, la Sexta, pendant plus d’une heure et demie ce dimanche soir. L’occasion d’aborder de nombreux sujets parmi lesquels le burofax et son désir de quitter Barcelone l’été dernier, Neymar mais aussi son avenir alors que son contrat prendra fin le 30 juin 2021.

C’est un événement rare qui s’est produit sur la Sexta ce dimanche soir. Lionel Messi n’a pas juste abordé deux ou trois sujets en surface, l’Argentin, questionné par la chaîne espagnole pendant une heure et trente minutes, a pris son temps. Sans doute sentait-il qu’il était temps de livrer sa vérité après quelques mois en zone de turbulences depuis l’été dernier et son désir de quitter le FC Barcelone. Messi l’assure : il a bien voulu partir et était prêt à aller loin pour ça.

Pourquoi voulait-il quitter le club qu’il avait rejoint à 13 ans ? Pour «éviter une année de transition» se justifie-t-il. «Il y avait de nouveaux joueurs, des jeunes, et comme j’ai toujours dit que je voulais continuer de me battre pour gagner des titres, pour regagner la Ligue des champions, pour la Liga, j’ai senti que c’était le moment de changer, de partir, et je voulais bien faire.» Cette décision, la Pulga ne l’a pas prise à la légère, il assure d’ailleurs qu’elle avait été actée bien avant que le marché des transferts n’ouvre.



OUI, MESSI VOULAIT QUITTER LE BARÇA

«Les six derniers mois, j’ai souvent dit au président (Josep Maria Bartomeu) que je voulais partir, que je voulais qu’il m’aide. Il me répondait : ‘non, non, non’»,raconte le numéro 10 du Barça. Alors Messi n’a eu d’autre choix que de rendre sa demande plus claire. «Le burofax ? C’était une manière de rendre cette demande officielle, formelle», reconnaît-il. Pour rappel, le burofax a une valeur juridique. Il certifie le contenu de l’envoi, l’expéditeur, le destinataire et la date d’expédition.

Si certains pouvaient encore douter de son envie de partir, quoique ce burofax semblait déjà assez clair, Messi a enfoncé le clou : «Je savais que si j’allais devant le juge, j’avais des arguments, et de nombreux avocats me l’avaient confirmé. Mais je ne voulais pas partir du Barça de cette façon». L’Argentin a répété qu’il voulait faire les choses bien.



LA MLS ? MESSI Y PENSE

Nous sommes désormais six mois plus tard et Messi n’a pas prolongé son contrat en Catalogne. Il sera d’ailleurs libre de négocier avec n’importe quel club au 1er janvier puisque son bail actuel s’achève le 30 juin 2021. Cependant, il ne faudra pas s’attendre à le voir prendre une décision précoce. «Je vais attendre la fin de la saison, calme-t-il. L’important, c’est de penser à l’équipe, de bien terminer l’année, et d’essayer de gagner des titres. Je ne veux pas être distrait par autre chose». Avec son salaire faramineux, Messi a été lié à deux clubs : le PSG et Manchester City.

Le journaliste de la Sexta qui l’a interrogé lui a offert deux guides touristiques, l’un pour Paris, l’autre pour Manchester. «Garde-les» a souri Messi qui assure avoir parlé avec Pep Guardiola sans jamais évoquer des retrouvailles. Même chose pour Neymar avec qui Messi maintient la relation, assurant parler avec lui et Luis Suarez tous les jours. «Ça va être difficile de faire venir des joueurs parce qu’il n’y a pas d’argent», regrette-t-il évoquant là un retour de Neymar en Catalogne.

Son futur peut-il s’écrire au Barça ? «Il y a beaucoup de gens à Barcelone, les supporters, qui veulent que je reste. Je sais aussi qu’il y a des gens qui pensent différemment. Mais je vais faire de mon mieux pour le club et pour moi», répond-il. Ce qui est aujourd’hui certain dans sa tête, c’est qu’il reviendra à Barcelone une fois sa carrière terminée. Reviendra ? Oui, car il aimerait «profiter de l’expérience de vie aux États-Unis, jouer en MLS.» Est-ce que cela se fera en provenance de Barcelone ou après un éventuel passage à Paris, Manchester ou ailleurs ? Messi n’a pas encore donné la réponse.

