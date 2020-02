Lionel Messi, dont le contrat court jusqu’en 2021, souhaiterait prolonger d’une année sur l’autre avec le FC Barcelone, nous informe la presse catalane ce vendredi. Son avenir à court terme s’inscrit donc au Barça. Chaque année, à cette époque de la saison, c’est la même chanson. La Catalogne tremble. Va-t-elle perdre son joyau footballistique ? Lionel Messi peut décider en juin s’il met un terme au contrat qui le lie au Barça ou, au contraire, faire le choix de prolonger l’aventure en Catalogne. Selon Mundo Deportivo, la Pulga aurait plutôt l’intention de continuer et l’a d’ailleurs publiquement affirmé, mais il est encore libre de changer d’avis.

Bartomeu s’attend à le garder «jusqu’à sa retraite»

Le président du FC Barcelone Josep Bartomeu est, quant à lui, désireux de prolonger le contrat du meilleur joueur du monde «de plusieurs années». Qu’en est-il du souhait de l’intéressé ? L’entourage de ce dernier semble privilégier l’option qui consisterait à prolonger chaque année d’une saison supplémentaire, croit savoir le Mundo Deportivo, le risque étant qu’il puisse changer d’avis et se garder l’option d’annuler tous les 30 juin. Bien que son avenir à court terme ne soit pas remis en cause, Lionel Messi aurait donc fait le choix de la prudence. L’avenir de l’Argentin est un sujet extrêmement sensible en Catalogne. Bartomeu s’est souvent exprimé sur le sujet par le passé, confirmant notamment que, s’il le souhaitait, Messi pourrait partir avant la fin de son contrat. «Je ne doute pas qu’il jouera ici jusqu’à sa retraite, c’est un engagement de sa part», jurait cependant le dirigeant en décembre, auprès de Radio Catalunya.

500 buts en… 501 matches

Lionel Messi reste un extraterrestre dans le paysage du football mondial. Une statistique précise illustre son niveau de performance exceptionnel. Le FC Barcelone traverse une saison plus que contrastée.

Entre un changement d’entraîneur – Quique Setién a succédé à Ernesto Valverde -, des résultats insuffisants et un style de jeu qui ne convainc pas, les motifs de satisfaction se font rares dans les rangs du Barça. Seul Lionel Messi reste fidèle à lui-même dans ce contexte délicat. Le natif de Rosario continue de porter son club de toujours, semaine après semaine. Une statistique précise rappelle le niveau de performance extraordinaire du numéro 10.

Avant le revers du FC Barcelone à Valence samedi dernier (2-0), Lionel Messi restait sur une série hallucinante de 500 buts sur ses 500 derniers matches avec les Blaugrana !

Un chiffre qu’il a donc porté à 501 matches avec cette rencontre à Valence, où il est resté muet. Sur la même période, Messi a également distillé 200 passes décisives. Personne ne s’est approché d’un tel ratio en Europe sur la dernière décennie. Pas même Cristiano Ronaldo, unique joueur à nager dans les mêmes eaux que Lionel Messi.n

