Rien de tel que les symboles pour rassurer : à l’heure d’ouvrir le score de manière spectaculaire face à Valladolid (4-0), Robert Lewandowski a amusé les fans de logo. Son geste en extension n’est-il pas la parfaite réplique du buteur dessiné sur l’image de marque de la Bundesliga ? Sous les yeux de R9, RL9 a frappé à sa manière : clinique. D’abord avec cette reprise acrobatique pour débloquer le tableau d’affichage. Puis, sur une talonnade aussi spontanée que pleine de réussite pour s’offrir le doublé. Avant cela, celui qui trône déjà au sommet du classement des buteurs en Liga (4 buts en 3 matches) avait frappé le poteau de son crâne. Il avait surtout dominé de la tête et des épaules la charnière adverse pour métamorphoser le jeu barcelonais. Ceux qui en doutaient en ont pour leur argent en ce début de saison : Lewandowski n’a rien perdu de sa superbe en changeant d’équipe. «Un tueur : c’est fou comment les choses changent quand vous avez un attaquant glouton qui se présente face au but, détaillait ainsi Sport dans ses notes du match titrées sur le ‘’prédateur‘’ Lewandowski. ‘Lewy’ a les cages entre les deux yeux et ne réfléchit pas à deux fois au moment de frapper. C’est une menace constante pour les défenses adverses».

Comme s’il (re)découvrait l’importance d’un numéro 9 puissant et létal, l’écosystème barcelonais s’enthousiasme déjà sur l’apport de Lewandowski, certains tentant même déjà de le surnommer le «Polonais volant» en référence à Cruyff et son but dingue de décembre 1973 qui lui valut son surnom mondial.



SYMBOLE MAIS SURTOUT EXEMPLE

Le Polonais symbolise ce début de saison enthousiasmant du Barça de Xavi, avec du mouvement, des propositions presque constantes autour du ballon, un Pedri au carrefour de toutes les décisions et des feu-follets Dembélé et Raphinha systématiquement dangereux. Dans cette symbiose, Lewandowski est à la fois le rouage final mais aussi un point névralgique dans l’animation. Son jeu dos au but, ses remises et ses orientations : tout est souvent fait à bon escient, dans le bon tempo.

Conscient d’avoir attiré l’un des meilleurs joueurs au monde, l’entraîneur catalan n’a pas eu assez de bons mots pour qualifier l’apport de sa recrue star à son projet. «Avoir Lewandowski dans ton équipe, c’est une bénédiction, a-t-il soufflé. Son timing parfait pour recevoir les ballons, ses mouvements, comment il protège la balle… C’est un joueur extraordinaire. Spectaculaire».

A l’heure où les vieux cadres sont relégués au second rang, Lewandowski incarne aussi cette référence auprès d’une troupe jeune mais ambitieuse. Celui qui donne l’exemple et qui pousse un groupe vers le haut par son professionnalisme. «C’est un leader naturel, continuait Xavi dimanche. C’est un modèle, un travailleur né. Il est humble, il bosse pour l’équipe, il aide le staff, il crée des différences… Je crois qu’il est heureux, c’est le plus important».



VOIR SES BUTS DEPUIS LA PELOUSE, C’EST COMPLÈTEMENT DINGUE

Auprès du groupe, en tout cas, l’influence est réelle. Passeur décisif sur le premier but de Lewy en Liga, le jeune Alejandro Baldé est impressionné. «J’avais vu beaucoup de buts de sa part à la télé mais les voir depuis la pelouse, c’est complètement dingue, souriait le jeune latéral gauche dimanche. Et le fait de le voir marquer sur une de mes passes à Anoeta…».

Lewandowski, lui, ne semble pas particulièrement perturbé par ce changement de crèmerie. Dimanche, après son récital, il a quitté la pelouse du Camp Nou rapidement pour y revenir quelques minutes avec ses enfants. Pendant que les remplaçants étaient en session récupération, le Polonais a pris le temps de s’amuser avec ses deux filles avant de profiter des applaudissements des quelques supporters restés dans les gradins. On a connu acclimatation plus longue et plus douloureuse pour certaines recrues phares du Barça ces dernières années. Peut-être aussi parce que RL9 colle enfin à ce dont le Barça avait besoin. <

