Scénario cauchemar évité donc. Mais comment ? La presse catalane était claire : pour pouvoir inscrire Jules Koundé, le FC Barcelone devait se séparer d’un voire de plusieurs joueurs selon les versions, comme Pierre-Emerick Aubameyang et Memphis Depay. Ces deux départs auraient permis aux Catalans de libérer de la masse salariale pour être dans le vert vis à vis du fair-play financier de la Liga. Mais ni le Néerlandais ni le Gabonais ne sont partis pour l’instant. C’est simple, comme l’expliquent divers médias espagnols dont Sport, deux dirigeants ont mis de l’argent de leur poche pour aider le club. Il s’agit de Joan Laporta, le président, et de Ferran Olivé, le trésorier du club. Le club a ainsi utilisé l’article 92 du contrôle financier de la Liga qui permet à un ou plusieurs dirigeants d’avancer de l’argent en attendant de débloquer des revenus. Laporta et Olivé ont donc anticipé les ventes des deux joueurs cités ci-dessus et ont utilisé leurs propres fonds, les injectant dans les comptes du club, pour que Koundé soit inscrit. Ils les récupèreront donc une fois qu’il y aura une ou plusieurs ventes de joueurs. Autant dire qu’il vaudrait mieux que le Barça parvienne à trouver preneur pour les deux joueurs en question d’ici jeudi soir…

