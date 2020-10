Alors que le FC Barcelone et l’Olympique Lyonnais étaient tombés d’accord pour le transfert de Memphis Depay, la Ligue espagnole aurait tout fait capoter selon les informations du média catalan Esport3.

Memphis Depay ne portera pas le maillot du FC Barcelone après la trêve internationale. Pourtant, le club catalan et l’Olympique Lyonnais étaient tombés d’accord pour le transfert de l’attaquant néerlandais contre cinq millions d’euros plus dix de bonus. « Le joueur qui a le plus de chances de partir, c’est Memphis », déclarait d’ailleurs Juninho, le directeur sportif des Gones, après Lyon-Marseille dimanche soir au micro de la chaîne Téléfoot.

Mais d’après l’émission Onze du média catalan Esport3, la Ligue espagnole aurait refusé ce transfert car le Barça aurait ainsi dépassé le plafond salarial autorisé. Cependant, les deux parties pourraient se retrouver d’ici quelques semaines car le club entraîné par Ronald Koeman envisagerait d’enrôler Memphis Depay lors du mercato hivernal. Les choses auront changé d’ici janvier prochain. Car en juin 2021, l’ancien joueur de Manchester United sera en fin de contrat à l’OL.

