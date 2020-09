Lionel Messi est revenu s’entraîner avec le FC Barcelone. Mais avant cela, il a eu une réunion avec son entraîneur Ronald Koeman. Le Néerlandais a prévenu Lionel Messi et lui a demandé de s’impliquer.

Ronald Koeman va s’asseoir sur le banc du FC Barcelone cette année. Après les désillusions des années précédentes, le Barça compte bien retrouver le chemin du succès et c’est en partie pour cela qu’il a nommé un ancien du club. Le technicien néerlandais compte bien mener d’une main de fer son effectif et ne semble pas prêt à faire le moindre cadeau à ses ouailles. Certains peuvent même déjà en témoigner.

Luis Suarez, par exemple. L’attaquant uruguayen, l’un des plus performants du club ces dernières années, a appris par un simple coup de téléphone qu’il devait aller trouver un autre club. Lionel Messi a failli s’en aller cet été avant d’être rattrapé et devra faire avec Ronald Koeman lui aussi. Les deux hommes se sont d’ailleurs vus ce lundi, juste avant l’entraînement des Blaugranas.



Il lui demande d’oublier

Le Batave veut que ses joueurs arrivent une heure avant l’entraînement et l’Argentin, capitaine de l’équipe, a montré l’exemple en arrivant même une demi-heure en avance. La raison ? Un rendez-vous de trente minutes avec son entraîneur. Cela s’est visiblement assez bien déroulé selon les informations de Sport. Le média catalan explique même ce qui s’est passé durant ce sommet entre les deux hommes. Ronald Koeman aurait mis une petite pression à la Pulga en lui demandant un engagement total, alors que l’on connaît ses velléités de départ et surtout que son bail s’achève dans une année maintenant. Il lui a ensuite demandé « de tout donner, d’essayer de mettre de côté ce qui s’est passé ces dernières semaines et de s’impliquer pleinement dans le projet ». Une chose que le grand Lionel Messi saura faire !

