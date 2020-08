On peut dire que le timing est plutôt bon pour les Français du Barça. « La bonne nouvelle du jour nous vient des attaquants français Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann, qui ont fait une partie de la séance avec le groupe », a indiqué le club catalan sur son site, photos des champions du monde souriants à la clé. Les deux compères poursuivent leur processus de récupération en vue du 8e de finale retour de C1 contre Naples, samedi prochain, après le 1-1 arraché à l’aller en Italie grâce à un but de Griezmann. La présence de ce dernier à ce rendez-vous crucial pour le club blaugrana semble crédible, contrairement à celle de Dembélé, encore très hypothétique.



Lenglet peut démarrer face à Naples

Griezmann s’était blessé au quadriceps droit lors de la victoire contre Valladolid (1-0) le 11 juillet, pour l’avant-dernière journée de Liga, remportée par le Real Madrid. Dembélé a lui vécu une saison plus compliquée en raison d’une blessure à la cuisse droite. Il avait rechuté le 3 février dernier à l’entraînement et avait été opéré le 11 février à Turku, en Finlande. Si son temps d’absence, estimé à six mois, s’achève cette semaine, il semble peu probable que Dembélé soit présent contre Naples compte tenu de sa longue période d’inactivité.

Tous les voyants sont au vert en revanche pour l’autre Français, Clément Lenglet, blessé à l’aine le 19 juillet mais qui a samedi «déjà terminé l’entraînement avec l’équipe», de retour au travail après un jour de repos. Le défenseur pourrait donc être aligné aux côtés de Gerard Piqué en charnière face aux Napolitains.

Sheffield Wednesday débutera la saison prochaine avec 12 points en moins

Sheffield Wednesday, qui évolue en Championship, débutera la prochaine saison avec 12 points en moins. « Le club n’aurait pas dû inclure les bénéfices de la vente du stade d’Hillsborough dans ses résultats pour l’exercice se terminant en juillet 2018 », a expliqué la Ligue dans un communiqué. Le club se voit reprocher d’avoir antidaté et inclus dans les résultats de la saison 2017-18 les bénéfices de la vente de son stade d’Hillsborough à son propriétaire Dejphon Chansiri, une opération réalisée en juin 2019.

Ce dernier avait acheté le stade pour 60 millions de livres sterling (69 millions d’euros à l’époque) afin de renflouer les caisses du club qui accusait un déficit important. Les Owls qui ont terminé 16e du championnat, avec huit points d’avance sur la zone de relégation échappent cependant à une sanction dès cette saison qui les aurait condamnés à la League One (3e division). Une autre équipe de Championship, Wigan, a elle été reléguée dès cette saison après un retrait similaire de douze points. Mais la sanction était dans ce cas automatique en raison du dépôt de bilan du club. Wigan a fait appel de cette décision.

