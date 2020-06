Alors qu’il disposait d’une clause libératoire valable jusqu’au 31 mai, Lionel Messi a décidé de ne pas l’utiliser.

Le sextuple Ballon d’Or va donc rester au Barça. Il y avait eu quelques rumeurs de départ, mais sans plus. Sans grande surprise, Lionel Messi, sous contrat jusqu’en 2021, a décidé de rester au Barça au moins pour une saison supplémentaire. Selon les médias espagnols, le sextuple Ballon d’Or n’a en effet pas activé la clause dans son contrat lui permettant de partir libre cet été. Elle a officiellement expiré le 31 mai.



Et maintenant, la prolongation ?

« Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises. Tant que le club et les gens continueront à vouloir cela de moi, il n’y aura jamais de problème, avait-il expliqué en février dernier. (…) C’est mon idée, rester dans ce club. Je veux gagner une autre Ligue des Champions, je veux continuer à gagner des Ligas, j’aspire toujours à cela. Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, j’aurais pu quitter le club, il y avait beaucoup de clubs intéressés, qui étaient prêts à payer jusqu’à la clause, mais à aucun moment il ne m’est venu à l’esprit de partir et maintenant non plus. » Si Lionel Messi a donc décidé de rester en Catalogne, la question de sa prolongation doit désormais être réglée. D’ici peu, il rentrera officiellement dans sa dernière année de contrat. Pour les dirigeants actuels du Barça, autant dire que l’enjeu est énorme. n

