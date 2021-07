Le FC Barcelone est dans le dur financièrement. En parallèle de l’opération dégraissage massive – impérative pour pouvoir valider le nouveau contrat de Lionel Messi et enregistrer les nouvelles recrues – les dirigeants du FC Barcelone tentent aussi de convaincre les joueurs de baisser leur salaire. Des négociations qui ont débuté il y a plusieurs mois déjà, et qui font suite à une première baisse des émoluments de l’effectif lors des premiers mois de l’épidémie.

Et comme l’explique Sport, les joueurs n’apprécient pas vraiment tout ça. Ils sont conscients des besoins financiers de leur club, mais ne comprennent pas pourquoi on leur demande tant d’efforts pendant que dans le même temps, les dirigeants réalisent certaines opérations sur le mercato, recrutant plusieurs joueurs certes libres mais avec des salaires pas anecdotiques. Le vestiaire barcelonais l’a mauvaise car il ne comprend pas pourquoi il devrait se sacrifier pour que le club dépense cet argent économisé derrière.



Le Barça continue de négocier avec la Liga

Dans le même temps, le FC Barcelone continue de discuter avec la Liga pour pouvoir inscrire les nouveaux arrivants, alors que le plafond salarial installé par le contrôle économique du championnat espagnol l’en empêche toujours. Pour l’instant, les joueurs barcelonais attendent des propositions officielles et des compensations de la part des dirigeants, mais ça grince clairement des dents.

Il s’agira probablement de salaires considérablement revus à la baisse sur le court terme, avec le reste des montants dus qui seront versés dans les prochaines années. Mais si on annonçait que le retour de Joan Laporta avait été bien perçu par les cadres du vestiaire barcelonais, voilà que cette affaire pourrait ajouter de l’eau dans le gaz entre les deux parties…

Articles similaires