Alors que Lionel Messi s’est vu refuser un but après l’intervention du VAR face à Villarreal (1-4), le président du Barça, Josep Bartomeu, a fustigé l’arbitrage vidéo. Avec une attaque à peine voilée au Real Madrid…

Zinedine Zidane est « fatigué » par les attaques contre le Real Madrid et les supposées largesses arbitrales dont bénéficieraient ses hommes. Il doit désormais être épuisé. Car cette journée de dimanche a ravivé un débat qui dure désormais depuis plusieurs semaines en Espagne. En cause, trois décisions. Le penalty accordé au Real pour une faute pourtant évidente sur Marcelo, un autre oublié pour l’Athletic Bilbao alors que Sergio Ramos a clairement marché sur Garcia, l’attaquant de la formation basque, et, enfin, un but refusé à Lionel Messi pour un hors-jeu signalé sur Arturo Vidal bien avant la réalisation de l’Argentin.

Trois décisions qui vont visiblement toutes dans le sens du Real. Trois gouttes qui ont fait déborder un vase visiblement déjà bien plein du côté de la Catalogne. « Le VAR n’est pas juste avec tout le monde, a fait savoir Josep Bartomeu, le président du Barça après la rencontre. Et il favorise toujours la même équipe.» Difficile de ne pas y voir une allusion aux Merengues qui, rappelons-le, ont quatre points d’avance sur le Barça à quatre journées de la fin. Piqué, lui, avait mimé des marionnettes au moment de l’annulation du but de Messi par l’arbitrage vidéo. Inutile de vous dire qui, dans l’esprit du défenseur catalan, tire les ficelles…

Et soutien Sétien

Par ailleurs, alors que les rumeurs d’un départ précipité de Quique Sétien se faisant de plus en plus insistantes, le président du Barça Josep Bartomeu a calmé le jeu dimanche après la large victoire (1-4) de son équipe à Villarreal. Le dirigeant a conforté son technicien arrivé en cours de saison, insistant sur la confiance du directoire catalan envers l’entraîneur blaugrana. « Je sais qu’il y a eu des rumeurs à propos de Quique Sétien mais elles sont fausses, a-t-il clamé. La victoire ne l’a pas sauvé. Il a une totale confiance de la part de tout le monde, ses joueurs, la direction du Barça. Il fait du bon travail. » L’entraîneur semble en tout cas avoir trouvé une formule qui fonctionne – enfin – pour ses magiciens offensifs avec un 4-3-1-2 aussi efficace que spectaculaire dimanche. Barcelone a retrouvé la victoire, la confiance, et un peu de son ADN. « Nous avons vu un Barça très dynamique avec de nombreuses occasions de but. Nous aurions pu en marquer encore d’autres. Aujourd’hui, les joueurs ont pris du plaisir à jouer et nous avons aimé cela. »

