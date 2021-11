Il est arrrivé au Paris Saint-Germain cet été après sa non-prolongation du côté du FC Barcelone, Lionel Messi. Et alors qu’il tente d’être performant avec sa nouvelle formation, le numéro 30 reste cependant toujours au centre des débats du côté du FC Barcelone, surtout depuis sa récent déclaration sur son avenir après son passage dans la capitale française. Fin octobre, dans un entretien accordé à SPORT, l’international argentin (158 sélections, 80 buts) avait ouvert la porte à un retour au Barça dans la direction du club. Des mots qui sont rapidement arrivés aux oreilles du président catalan Joan Laporta qui, mercredi avant la conférence de presse de présentation de Dani Alves, avait lui aussi évoqué le sujet, mais en étant plus large : « je n’écarte pas un retour de Messi ou d’Iniesta. C’est arrivé avec Alves. L’âge est juste un nombre. (…) Je ne peux pas prédire l’avenir, ils jouent encore, ce sont des grands joueurs du Barça, on les a toujours dans notre cœur mais ils ont un contrat avec d’autres clubs et on doit le respecter. Mais dans la vie, on ne sait jamais.»



« On ne sait jamais »

Forcément, après une telle sortie, le boss du Barça a fait la Une des journaux espagnols mais ce dernier a rapidement voulu faire une petite mise au point. Car il ne parlait pas d’un retour en tant que joueur pour les deux légendes du club. «Il y a eu une conférence de presse où beaucoup de questions ont été posées, notamment une pour savoir si ces joueurs vont revenir au Barça. Ils ont dit eux-mêmes qu’ils aimeraient revenir au Barça, je ne parle pas d’eux en tant que joueurs, je parle d’eux en tant qu’entraîneurs… et ils l’ont dit, publiquement aussi», a envoyé Joan Laporta à la Cadena SER.

«Il n’est pas exclu qu’ils reviennent au Barça. Qu’ils reviennent en tant que joueurs ? Cela ne semble pas possible et chacun d’eux a un contrat valide, et ma réponse était plus dans le sens qu’ils reviendraient au Barça dans un autre rôle, mais on ne sait jamais», a conclu le président du FCB, laissant ainsi légèrement la porte entrouverte à un retour de Lionel Messi ou Andrés Iniesta, actuellement au Vissel Kobe (Japon), en tant que joueur. Il faut dire qu’un retour de «La Pulga» ou du milieu espagnol, ça ne se refuse pas.

