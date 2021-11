Alors qu’il sera absent pour au moins trois mois suite à son malaise de samedi, contre Alavés, l’attaquant du FC Barcelone, Sergio Agüero, a publié un message sur Twitter lundi soir. L’Argentin y a rassuré son monde tout en se montrant reconnaissant des messages de soutien reçus.

Ce sont évidemment des images que l’on n’aime pas voir. Samedi, lors du match nul concédé par le FC Barcelone contre Alavés (1-1), Sergio Agüero a été obligé de quitter la pelouse après avoir été victime d’un malaise en pleine rencontre. Aucun risque ne sera pris avec l’attaquant argentin, qui manquera au moins trois mois de compétition, le temps d’évaluer l’efficacité de son traitement médical. Le tout après avoir subi samedi soir des examens cardiologiques.

L’ancien buteur de Manchester City va donc devoir traverser une période compliquée, loin des pelouses de Liga. Et a déjà reçu de nombreux messages de soutien. «Je vais bien et je suis déterminé à affronter le processus de récupération. Je tiens à tous vous remercier pour tant de messages de soutien et d’amour qui rendent mon cœur plus fort aujourd’hui», a-t-il écrit dans la foulée du communiqué de son club, lundi. Même le «rival» madrilène Luka Modric a eu une pensée pour le joueur de 33 ans, apparu à seulement cinq reprises cette saison. «Bon courage, Kun. Je souhaite un prompt rétablissement. Je t’embrasse», a écrit le Croate. Du courage, Agüero en aura bien besoin.

Articles similaires