La cause semble désormais entendue : Lionel Messi va bien prolonger au FC Barcelone. Les quotidiens Sport avançaient hier après-midi un accord de principe entre le club et le joueur, qui a consenti à de sérieux efforts financiers pour rester en Catalogne. Ce nouveau contrat s’inscrit dans la durée, pour cinq saisons supplémentaires.

Le brouillard n’était déjà plus très épais autour de l’avenir de Lionel Messi, il devient même de plus en plus limpide. L’Argentin est tout proche de signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone, son club de toujours. Actuellement libre, l’attaquant a trouvé un accord avec les Blaugrana hier selon Sport. Le quotidien, qui faisait déjà sa Une sur le cas de la Pulga «très proche» du Barça dans la matinée, est encore plus formel cet après-midi et donne les détails de cet accord. Quelques minutes plus tard, l’autre grand quotidien sportif catalan, Mundo Deportivo, confirmait l’opération.



«L’argent n’a jamais été un problème»

Lionel Messi a fait de sacrées concessions pour continuer quelques saisons de plus en Catalogne. Le Barça, en grande difficulté financière n’a pu proposer mieux que la moitié du salaire actuel de sa star (autour des 70 millions d’euros nets), qui a accepté ces conditions. «L’argent n’a jamais été un problème durant les négociations» précise Sport.

Parmi les derniers détails à régler, des questions fiscales entre les avocats du camp Messi et les dirigeants du Barça. Mais cet effort conséquent devrait alléger considérablement le poids du joueur dans la masse salariale du club, lourdement endetté et dont l’homologation de nouveaux contrats a été soumise à un retour des comptes vers l’équilibre.



MESSI JOUERA-T-IL ENCORE CINQ ANS AU BARÇA ?

Tout aussi surprenant, Lionel Messi va non seulement prolonger à Barcelone, mais aussi s’inscrire dans la durée. Alors qu’un avenir en MLS était évoqué, le contrat porterait sur cinq saisons. Messi aura alors 39 ans. Mundo Deportivo avance pour sa part une hypothèse plus pragmatique que sportive.

Ce bail de cinq ans serait une astuce financière pour lisser la rémunération de l’Argentin, qui ne jouerait pas aussi longtemps en Catalogne. La fin de ce contrat servirait à un rôle d’ambassadeur du club aux Etats-Unis, «où il prévoit de terminer sa carrière» assure MD.

Preuve de son intention de ne pas quitter de sitôt la formation qui l’aura porté vers les sommets, sa clause libératoire restera fixée hors de portée d’éventuels clubs intéressés : 350 millions d’euros, et même 600 millions selon L’Esportiu ! Pour le PSG ou Manchester City, un temps dans la course pour signer le N.10 argentin, l’affaire semble pliée.

L’annonce officielle devrait intervenir vers «la fin du mois de juillet» précise Sport, alors que Lionel Messi profite actuellement de vacances après son sacre en Copa América. «On parle pour le moment d’un accord de principe, et même s’il n’est encore définitif, le dossier est très avancé et il serait très improbable qu’il n’aboutisse pas.» Le capitaine n’est donc pas prêt à quitter le navire.

