Entretien réalisé par INES DALI

Reporters : Que pouvez-vous nous dire à propos de la situation épidémique qui connaît une continuelle baisse de cas ayant amené beaucoup de citoyens, et parfois même des professionnels de la santé, à penser que c’est probablement la fin de la Covid en tant que pandémie ?

Fawzi Derrar : Actuellement, la situation épidémique est très favorable à la lumière de la baisse des incidences des cas et, surtout, de la baisse significative des hospitalisations, notamment la diminution des admissions en soins intensifs. On est descendu de pratiquement 17 000 hospitalisations au moment du pic épidémique du variant Delta, durant l’été dernier, pour arriver ensuite à 6 000 hospitalisations durant la période de l’Omicron et, actuellement, nous sommes en-dessous de 200 hospitalisations à l’échelle nationale. Tout ceci dénote que l’activité virale est faible.

Mais je tiens à dire qu’il faut continuer à faire preuve de prudence car la pandémie est loin d’être terminée, parce qu’il y aura certainement des vagues qui vont venir avec une augmentation des cas. Je pense qu’actuellement nous sommes un peu protégés par l’immunité naturelle acquise suite à l’infection par le variant Omicron. Cette immunité va tenir encore un peu.

Mais il faut savoir qu’il est observé, ces temps-ci, une circulation du virus dans d’autres pays et des variants qui sont descendants d’Omicron. Et là, j’ouvre une parenthèse. Auparavant, on observait une circulation des virus qui étaient descendants de la souche historique Wuhan, que ce soit le variant Aplha, Beta, Gamma et même Delta, et les vaccins étaient basés sur le Wuhan, alors qu’actuellement, il y a des variants d’Omicron.



Pouvez-vous nous expliquer un peu plus où réside la différence entre la souche Wuhan et le variant Omicron ?

Le Wuhan, c’est la souche historique détectée en Chine fin 2019. Tous les virus qui sont venus après et que je viens de citer sont reliés à cette souche. C’est pour cela que tous les vaccins qui ont été fabriqués et qui existent actuellement sont basés sur la souche Wuhan. Mais après, il y a eu l’Omicron dont on dit qu’il constitue un tournant de la pandémie car, actuellement, tous les variants qui apparaissent sortent du variant Omicron et pas de la souche Wuhan. C’est pour cela qu’on parle de changement historique.

Probablement, nous aurons des virus qui seront très transmissibles mais qui seront moins dangereux car ils descendent de l’Omicron. C’est le même schéma que pour l’Omicron qui est lui-même moins dangereux. Et il y aura encore des vagues qui dépendent du niveau d’immunisation de la population. Actuellement, par exemple, en Europe et aux Etats-Unis, il y a une immunité naturelle qui a été acquise par l’infection à l’Omicron ainsi qu’une immunité vaccinale qui a été atteinte grâce au taux de vaccination élevé dans ces régions. Ce qui fait que dans ces pays, une immunité forte a été finalement acquise. Et dans ce cas, même s’il est observé une augmentation du nombre des contaminations, ce qui est très possible également chez nous à l’avenir, cette hausse même considérable ne va pas se répercuter sur le système de santé des pays en question, en termes de nombre d’hospitalisations ou en termes d’admissions en soins intensifs. Par exemple, des pays comme l’Allemagne ou encore la France ont levé les restrictions même avec la reprise des cas enregistrés.



Justement, il y a allègement des conditions d’entrée en Algérie au niveau des frontières aériennes, terrestres et maritimes depuis hier 20 mars. A-t-on tenu compte de la reprise des contaminations Covid dans les autres pays, notamment ceux avec lesquels l’Algérie a un trafic important en termes de circulation de voyageurs ?

Exactement, il en a été tenu compte. C’est pour cela que j’ai dit qu’on s’attend à des élévations des cas comme actuellement en Allemagne ou en France, mais on suppose également qu’ils n’auront pas un effet sur le système de santé. Il faut savoir que l’assouplissement des mesures sanitaires aux frontières est dû, premièrement, à l’amélioration de la situation épidémiologique de l’Algérie et, deuxièmement, au contexte épidémique mondial actuel.

Pour le moment, on peut dire qu’il n’y a pas vraiment beaucoup de cas, même s’il est observé une certaine recrudescence dans pas mal de pays. Mais ce qu’il faut comprendre, c’est que les augmentations de cas dans certaines régions ou certains pays ne contredisent pas ou ne contre-indiquent pas une levée des restrictions. Je m’explique. Comme je l’ai dit, dans le futur proche, il y aura des vagues épidémiques faites d’augmentations des transmissions, d’incidence, mais sans que cela empêche de lever les restrictions. Sauf, bien sûr, si on assiste à des seuils assez élevés de contaminations comme, par exemple, un taux de positivité très élevé qui va dépasser les 10, 20%, soit une incidence qui va augmenter, ou encore une hausse des admissions au niveau des hôpitaux.

C’est à ce moment-là, et seulement devant la présentation des cas de figure que je viens de citer, qu’il y aura une reconsidération des mesures sanitaires devant être en vigueur. D’ailleurs, même le Premier ministère l’a clairement indiqué dans son communiqué annonçant l’allègement des restrictions aux frontières. Il a précisé que le dispositif de levée demeure adaptable en fonction de l’évolution de la situation épidémique. C’est très important donc de savoir que tout dépend de ce qui va se passer à l’avenir.



Vous avez évoqué, concernant les autres pays où est observée une reprise des cas qualifiée de bénigne, la conjugaison de l’immunité naturelle acquise par infection et celle acquise grâce à des taux de vaccination élevés. Or, en Algérie, le taux de vaccination dépasse à peine 30% selon le ministre de la Santé. A votre avis, la vaccination devrait-elle alors être poursuivie ou peut-on se contenter de l’immunité naturelle ?

J’ai toujours dit et je dis encore que la vaccination doit continuer, car l’immunité naturelle va baisser, ce qui fait que nous aurons alors un taux d’immunité qui ne va pas être aussi protecteur qu’ailleurs, car non soutenu par l’immunité vaccinale. Il s’agira, donc, de continuer à vacciner pour faire face aux vagues qui vont arriver. Affronter les prochaines vagues passera par un niveau d’immunisation global élevé dans lequel la vaccination est un élément essentiel. C’est pour cela que la vaccination doit rester de mise et ne pas être abandonnée en pensant que l’immunité acquise naturellement puisse être, à elle seule, la solution.



Peut-on savoir quelle est la durée de la protection que procure l’immunité naturelle ?

Pour le moment, cela n’est pas encore connu. En revanche, on sait que face au variant Omicron, l’immunité induite par la vaccination, surtout avec deux doses, s’estompe au bout de trois mois. D’où, il va falloir faire une troisième dose pour élever, une nouvelle fois, le niveau d’immunisation. Par exemple, en Europe, on voit que même après trois doses de vaccin, l’immunité diminue chez les personnes à risque, surtout avec l’Omicron. Elles rechutent et on indique alors une autre dose de rappel. C’est pour cela qu’il va falloir relancer à chaque fois le niveau de l’immunité, surtout chez les personnes à risque, quand il y aura des vagues épidémiques successives. La vaccination restera donc le moyen le plus sûr pour faire face à n’importe quelle situation de cette pandémie de Covid-19 dans le futur.

