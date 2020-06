Le Directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie a expliqué, hier, que la hausse sensible des cas d’infection par le nouveau coronavirus, Covid-19, était due au «non-respect des règles essentielles, notamment, la distanciation physique et le port de la bavette dans les lieux publics». Le docteur Fawzi Derrar a précisé que les contaminations en milieu familial occupent une part importante, entre 16 et 17% du total des cas annoncés, dans la courbe épidémique. A l’origine de ce phénomène, l’abandon des règles de prévention et de protection dans des conditions encore plus propices à la propagation du nouveau coronavirus telles que les fêtes de mariage et autres occasions de regroupements familiaux.

«Toutes les mises en garde adressées par les pouvoirs publics et les experts sur le danger de l’épidémie de Coronavirus» n’ont pas été entendues, a-t-il regretté. «Il est nécessaire, à l’heure actuelle, de chercher les modes à même de faire face à ce danger, particulièrement, suite au constat fait sur la poursuite de la prolifération de ce virus dans le monde», a ajouté le docteur Derrar.

Pour le Directeur de l’Institut Pasteur, le meilleur moyen d’aider les personnels de la santé, équipes médicales et paramédicales, ainsi que les laboratoires, tous en première ligne, réside en «l’application des mesures principales de lutte contre le virus, en vue d’assurer la poursuite de la mission de fournir des prestations de qualité en matière de santé». Il s’agit de «faire preuve de prudence et de vigilance, avec application draconienne des mesures de prévention et mesures barrières, qui demeurent l’un des facteurs essentiels aidant à la préservation de la société».

Sur le front du dépistage, le docteur Derrar a fait savoir que 2 500 tests par jour étaient réalisés à travers les différentes régions du pays. Il a annoncé l’ouverture, la semaine prochaine, de deux laboratoires à Annaba et Sétif pour répondre à la demande. Ces deux nouvelles structures porteront à 29 le nombre de laboratoires réalisant le dépistage du coronavirus à travers le territoire national, dont certains relèvent de l’Institut Pasteur d’Algérie et d’autres d’établissements hospitaliers ou universitaires.

