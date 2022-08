Entretien réalisé par Siham Bounabi

Reporters : Tout d’abord à la veille de la rentrée scolaire quel serait le protocole sanitaire le plus adapté selon vous ?

Professeur Fawzi Derrar : D’abord, je pense que la rentrée scolaire de cette année se fera d’une manière plus souple que les années précédentes parce que la situation épidémique est vraiment maîtrisée et la peur qu’il y avait l’année dernière n’est plus la même ; on est donc plus confiants sur la capacité à surmonter cela. Mais la vigilance reste de mise et de fait, il s’agit surtout de transmettre des messages pour rester très vigilants parce que l’on est toujours dans la pandémie. Il est important de rappeler que la pandémie n’est pas encore terminée.

On n’est toujours pas à l’abri des risques de quelques variations ou mutation du virus du covid.

Il s’agit avant tout de transmettre des messages de sensibilisation. D’ailleurs dans le communiqué du Conseil des ministres de dimanche dernier, le président de la République a instruit à l’effet que les deux départements ministériels de la Santé et de l’Education se réunissent pour voir la meilleure façon de transmettre ses messages et un protocole afin d’éviter toutes nouvelles propagations du virus mais également de s’adapter plus tard à des situations épidémiologiques particulières.



Est-ce que les mesures barrières seront toujours maintenues dans le cadre de ce protocole sanitaire ?

Les mesures barrières, comme le lavage fréquent des mains, le port du masque et la distanciation physique seront toujours d’actualité tant que la pandémie est là. Ensuite, il s’agira à chaque responsable d’établissement scolaire de s’adapter suivant la situation géographique et d’être attentif à certaines mesures.

Par exemple, le port du masque s’impose si on est dans un espace très clos, mais il y a d’autres mesures qui ont prouvé leur impact pour la réduction des risques de contamination, comme l’ouverture des fenêtres et l’aération qui sont des éléments qui peuvent éviter les contaminations à l’école et c’est un outil très intéressant à appliquer.

Je pense que ce qui est surtout important, c’est d’avoir une approche pédagogique pour expliquer aux élèves la situation sanitaire. Et pour leur intérêt et leur santé, il faut suivre ce protocole qui est édité par l’école. A partir de là il faut aussi suivre la situation épidémique et les orientations du ministère de la Santé à chaque fois qu’il le faut.



Justement, à propos de la situation épidémique, ces derniers jours ont été marqués par une baisse constante du nombre de contaminations quotidiennes à la Covid-19, quelle est réellement la situation actuelle ?

Concernant la situation épidémiologique, comme nous l’avons déjà souligné auparavant, on a eu un regain vers le mois de juin et surtout au mois de juillet par rapport au variant prédécesseur parce qu’il était plus transmissible, et il a réussi à se transmettre un peu plus vite mais avec moins de dangerosité, puisque nous n’avons pas eu beaucoup de cas sévères et même pour les malades covid hospitalisés. On peut même dire que c’est une vague qui a été un peu plate et qui n’a pas trop duré parce que nous avons observé dès le début du mois d’août une descente, même si elle était en dents de scie. Mais dans les derniers jours, la baisse s’est confirmée, y compris concernant le peu de cas d’hospitalisation. Je pense donc que la situation va encore s’améliorer puisqu’il y aura moins de cas et moins de pressions au niveau des hôpitaux. On peut dire que la situation est stable et maîtrisée.



Quelles seraient les mesures à conseiller à la population dans le contexte épidémique actuel ?

En dehors de l’école, il faut appliquer toutes les mesures que l’on a dictées, il faut surtout que les personnes à risque puissent avoir une vaccination complète en ayant les trois doses. D’autant plus que la vaccination a démontré son efficacité et notamment quant aux formes sévères, surtout pour les diabétiques ou hypertendus. Pour ces personnes, l’intérêt de la vaccination est indiscutable et on le voit à travers les résultats scientifiques. Après il s’agira aussi de faire attention dans les espaces publics parce qu’on n’est toujours pas à l’abri. Il faut respecter la distanciation là où il y a beaucoup de monde.



A propos de la vaccination contre la covid, quel est votre commentaire concernant le débat sur son efficacité ?

Personnellement, je défie toute personne de ramener une publication scientifique qui parle de l’efficacité des vaccins. Je peux vous remettre des centaines de publications qui prouvent l’efficacité des vaccins dans la lutte contre les formes graves et les décès. Je tiens à rappeler que l’objectif de la vaccination contre la covid, dès que le vaccin a été autorisé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), n’a jamais été d’éviter la transmission. Le but principal est d’éviter les formes graves et le nombre de décès. En comparant le nombre de décès et de cas hospitalisés que l’on a cette année avec celui de l’année passée à la même période, la courbe est complètement inversée et cela est due à la vaccination qui a joué un grand rôle. Il y a eu plus de 12 milliards de vaccins distribués dans le monde.

Il faut être conscient que le recul du nombre de décès et d’hospitalisation des malades covid c’est grâce à la vaccination. Aujourd’hui, on a eu grâce aux technologies innovantes, un vaccin qui a sauvé des milliards de vies, on pose la question de l’efficacité des vaccins, cela est incompréhensible !



Et quel est votre avis sur le fait que certains spécialistes préconisent d’attendre les nouveaux vaccins estimés plus efficaces contre les sous-variants Omicron et surtout la nouvelle formule annoncée par les laboratoires internationaux jugée plus efficace contre le BA.5 ?

A ce niveau-là, il faut alors se poser la question si on a un parent qui souffre d’une comorbidité, faut-il le laisser tomber au risque de développer des formes compliquées et celui même de décéder ? Est-ce que cela est logique ? Il faut faire la distinction entre la forme grave et les décès, d’un côté, et les cas communautaires, c’est-à- dire le cas de nombres d’infections que l’on voit dans la communauté en général. Je peux vous assurer que les vaccins qui existent dans la formule actuelle ont tous prouvé qu’ils sont efficaces contre les formes graves. Et c’est cela le plus important pour les personnes à risque, c’est d’être protégé contre les complications qui peuvent mener à l’hospitalisation en soins intensifs et même au décès.

Par contre, c’est vrai que les vaccins actuels sont de moins en moins efficaces contre la transmission en général des infections dans la communauté, c’est là où l’intérêt des nouveaux vaccins est d’avoir une plus grande efficacité contre l’Omicron et le BA .5. Et c’est pour cela qu’actuellement certains vaccins ont été mis au point comme en Grande-Bretagne qui contiennent la sous souche originale, plus la souche omicron et ses sous-variants pour protéger contre les différentes formes du virus. Mais je tiens à insister sur le fait que contre les formes graves les vaccins qui existent sont toujours efficaces.



La propagation du virus de la variole du singe dans le monde a marqué l’actualité cette été, qu’en est-t-il de la situation en Algérie ?

En Europe et même aux Etats-Unis, le virus est en train de se diffuser de façon très rapide et justement à l’Institut Pasteur on suit la situation de très près.

En Algérie, on a eu certes quelques signalements et des alertes de quelques cas mais qui finalement ont été infirmés en laboratoire et se sont avérées des cas de varicelle. Et jusqu’à l’heure actuelle, on n’a pas encore diagnostiqué de cas de variole de singe en Algérie. Mais cela fait partie des projets de recherche en cours en collaboration avec l’Institut Pasteur de Paris.



Pour revenir aux activités de l’Institut Pasteur d’Alger, pourriez-vous nous donner plus de détails sur la collaboration et la convention de partenariat signées avec l’Institut pasteur de Paris ?

C’est le fruit d’une collaboration entre l’Institut Pasteur d’Alger et l’Institut Pasteur de Paris. Cela fait longtemps que l’on collabore sur certains projets de recherche. Nous avons décidé de mettre au point une convention depuis le mois de février dernier. Cette convention porte essentiellement sur la facilitation de la mobilisation des chercheurs des deux côtés de la Méditerranée. C’est-à-dire dans le cadre des projets de recherches d’envergure, les acteurs de ces projets peuvent se mobiliser rapidement loin des contraintes administratives habituelles.

Un chercheur qui est sur un projet à Paris piloté par l’Institut Pasteur d’Alger peut venir rapidement si la situation le demande. Et la même chose pour un chercheur qui est en Algérie qui a besoin de certaines manipulations qui se font à l’institut Pasteur de Paris et qui ne sont pas disponibles ici, peut se mobiliser et aller rapidement pour avoir un accès rapide à des plateformes qui sont disponibles à l’Institut Pasteur de Paris. Tout cela, c’est pour faciliter les moyens afin que les chercheurs puissent s’entraider et se mobiliser rapidement quant aux projets de recherches qui le nécessitent.

Le deuxième point important qui fait l’objet de la convention c’est le renforcement du partenariat pour certains projets de recherche sur la surveillance de certaines maladies infectieuses, sur le diagnostic par exemple de la Covid-19, sur quelques aspects comme la rage et aussi sur la médecine de précision. On est justement sur un grand projet de médecine de précision avec l’Institut Pasteur de Paris mais également avec l’Institut Pasteur de Tunis pour détecter certains marqueurs de certains cancers comme le cancer du poumon ou du côlon. Tout cela est représenté par cette convention afin de faciliter la mobilité et le travail des équipes de recherches des deux côtés de la Méditerranée.



Un dernier mot…

D’abord, il faut savoir que l’on n’est pas encore sortis de la pandémie de la Covid et qu’elle est toujours en cours. Elle va entrer dans la saison de froid qui est propice à la transmission des virus respiratoires à l’instar de la grippe. Cette année nous espérons avoir les vaccins contre la grippe dans un temps record dès la fin du mois de septembre. Et il ne faut pas hésiter pour les personnes à risque notamment à se faire vacciner contre la grippe dès que les vaccins seront disponibles et que l’Institut Pasteur d’Alger en concert avec le ministère de la Santé qui va en faire l’annonce.

