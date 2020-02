Le scandale pourrait être énorme. Selon le programme «Què T’hi Jugues», retransmis sur la Cadena Ser, le Barça a fait appel à une société pour soigner l’image de Josep Maria Bartomeu, son président, régulièrement critiqué du côté de la Catalogne.

Le problème, c’est que «I3 Ventures», l’entreprise en question, aurait multiplié la création de faux comptes sur les réseaux sociaux. Le but était plutôt simple : soutenir le président du Barça et l’ensemble du conseil d’administration. Mais toujours d’après la radio ibérique, ces comptes (une centaine au total) avaient également pour objectif de critiquer et insulter tous les opposants politiques de Bartomeu. Et pas que. Ils s’en seraient également pris à des figures historiques du club, comme Gerard Piqué, Pep Guardiola, Carles Puyol, Xavi, ou encore Lionel Messi. Ce dernier est notamment critiqué pour le retard de sa prolongation de contrat.

Le Barça dément

Bien évidemment, ces comptes ne sont pas officiels. Selon la Cadena Ser, ils ont vu le jour dès 2017. Le paiement (estimé à 1 million d’euros) aurait été réalisé sur six factures différentes. Agustí Benedito, l’un des candidats à la présidence du Barça en 2021, a d’ores et déjà annoncé qu’il allait porter plainte contre Bartomeu.

Ce lundi après-midi, le Barça a tenu à démentir toutes ces accusations. S’il confirme avoir fait appel à «I3 Ventures», le club catalan assure que les comptes mis en cause n’appartiennent pas à cette entreprise. Dans le cas contraire, il se réserve le droit de porter plainte contre cette dernière. Toujours dans son communiqué, le Barça précise qu’il collabore avec plusieurs sociétés chargées de surveiller la popularité du club sur les réseaux sociaux. En conclusion, les Blaugrana réclament la rectification des informations de la Cadena Ser, sous peine de poursuites judiciaires. n

Articles similaires