Après avoir prolongé les délais de souscription au projet Solar1000, Shaems n’a plus donné aucune nouvelle quant aux dates prévues pour l’ouverture des offres techniques et financières. Le projet est resté depuis en stand-by, en attendant la décision de son financement.

Par Hakim Ould Mohamed

Autrement dit, le gouvernement n’a pas encore statué sur l’option de financement du projet Solar1000 suite au vœu exprimé par certaines grosses cylindrées mondiales du photovoltaïque, souhaitant mobiliser des fonds sur les marchés mondiaux. Ce retard accusé dans la prise de décision quant à la formule idoine pour le financement du projet pourrait entrainer d’autres retards sur la mise en place des dispositifs de financement et de logistique nécessaires à la réalisation des centrales photovoltaïques, alors que la production des premiers kilowattheures issus de ces centrales était prévue initialement vers la fin de l’année 2023. L’appel d’offres pour la réalisation du projet Solar 1000 a été lancé fin décembre dernier par le ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables. Les conditions de souscription à ce projet et le cahier des charges n’ont été publiés que quelques semaines plus tard.

Ce premier retard a laissé les investisseurs potentiels dans le flou notamment sur les conditions de souscription au projet. Après que les premiers délais de souscription soient arrivés à expiration, Shaems, maitre d’ouvrage du projet, avait annoncé à mi-juin la prorogation du délai de remise des offres et le report de l’ouverture des plis prévue initialement le 30 avril 2022. Ce report a été justifié alors par le souci de permettre à certains poids lourds mondiaux d’être de la partie. Ces investisseurs ont notamment émis le vœu que ce projet soit inscrit dans la case des projets stratégiques et structurants, pour qu’ils puissent solliciter un financement extérieur. Depuis, le vœu des investisseurs est resté sans suite ; le gouvernement n’a pas encore acquiescé à la demande des souscripteurs, ce qui fait que le projet est resté en stand-by.



Prêts internes versus financement extérieur

Selon une source proche du dossier, cette situation de stagnation s’explique par le fait que la décision du financement du projet n’a pas été encore tranchée. Tant que le gouvernement ne statue pas sur cette question, de surcroît capitale, en inscrivant le projet dans la case des investissements stratégiques et structurants, la banque centrale ne peut pas donner son feu vert pour la mobilisation des fonds sur les marchés extérieurs. Le coût du projet serait d’un milliard de dollars selon les estimations faites par certains investisseurs et banquiers. La mobilisation d’un milliard de dollars à travers des crédits syndiqués est à la portée de la place bancaire locale avec des maturités de 7 à 10 ans. Sauf que le lancement de ce projet arrive dans un contexte marqué par l’annonce d’autres grands projets, nécessitant un effort financier considérable de la part des banques locales, ce qui fait que la combinaison entre prêts internes et externes serait la solution idoine au financement de ce projet. D’autant que l’exploitation de la mine de fer de Gara Djebilet vient de démarrer, en attendant le démarrage du Projet du phosphate intégré (PPI) et la reprise des travaux du Port d’El Hamdania à Cherchell. Autant de projets dont le coût cumulé serait supérieur à 15 milliards de dollars et qui font que l’arbitrage à faire serait en faveur de prêts syndiqués mobilisant à la fois de institutions de financement locales et extérieures. Selon le directeur général de Shaems, le dossier de l’inscription du projet Solar1000 parmi les investissements stratégiques et structurants a été présenté en réunion du gouvernement le 11 mai, avant d’être soumis au Conseil des ministres du 19 juin. Cependant, la décision finale n’a pas été rendue publique, ce qui a retardé probablement l’annonce de la date d’ouverture des plis. Celle-ci n’est pourtant que le début d’un long chemin procédural avant le démarrage effectif des projets, se rapportant essentiellement à la négociation des financements qui relève de la seule prérogative des investisseurs. <