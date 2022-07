Reporters : L’Université algérienne s’apprête à boucler l’année 2021-22 dans des conditions semblables aux précédentes. Cette fin d’année universitaire annonce, cependant, la mise à la retraite obligatoire dès la rentrée prochaine des enseignants chercheurs et chercheurs permanents âgés de 70 ans. La mesure vous a-t-elle convaincu ?

Fatma Oussedik : Encore une fois, et fidèle à son mode de fonctionnement, à présent connu, nommé et fortement dénoncé, l’institution a montré sa seule référence à la logique administrative qui domine son «agir». Ce qui est choquant, ce n’est pas la succession des générations à une fonction, qui relève de l’ordre biologique, mais l’argumentation développée et les modalités de mise en œuvre de cette mesure. Il s’agit d’une mesure insultante dès lors qu’elle est dite «obligatoire». Il ne faut pas ignorer que celles et ceux qui partent à la retraite aujourd’hui sont la première génération d’Algériennes et d’Algériens à avoir pris l’engagement de faire fonctionner l’Université algérienne. Hélas, devenue surtout un outil idéologique, soumis à l’appareil administratif, elle n’a pu offrir à la jeunesse algérienne tout l’épanouissement intellectuel dont elle était la promesse. Aujourd’hui, les enseignantes et enseignants qui ont assumé leurs fonctions dans un contexte compliqué, départs des enseignants étrangers, arabisation, multiplication incontrôlée de centres universitaires, faiblesse des moyens pédagogiques, nombreux assassinats de leurs collègues, violence et insécurité à l’intérieur de l’institution, absence de vie et des libertés culturelles, syndicales, politiques qui font du milieu universitaire un monde pauvre en ressources intellectuelles, sont réduits, dans l’expression de responsables politiques, à l’état de «places» à libérer pour les nouveaux doctorants. Une telle logique fait une impasse totale sur les fonctions de transmission de l’Université. Pas une demi-phrase n’a été consacrée aux missions de l’institution, la réduisant ainsi à la seule fonction administrative. Il faut donc souligner les formes prises par cette annonce.



Quel sera son impact immédiat et futur sur la pédagogie, la recherche, l’encadrement et la transmission du savoir ?

L’Université va continuer à puiser des enseignantes et des enseignants parmi des personnes seulement en quête de «place» puisqu’il s’agit de l’expression choisie. Elle restera oublieuse de ses missions. Ils et elles n’en seront que plus dociles aux injonctions de l’administration, finissant de dévitaliser cette institution qui se devait et se doit d’être un lieu de production de savoirs nouveaux à partir de l’exercice d’une pensée critique. Cette mesure n’annonce donc rien de neuf, sur le fond, pour l’Université. Il faut le déplorer, mais, depuis longtemps, la société s’est résignée à ne saluer que les réussites de «notre élite à l’étranger». Toutes les validations, y compris par la langue, nous sont à présent accordées depuis l’étranger. Et, conscients de cela, nos responsables, loin d’engager une réflexion profonde sur l’ensemble de notre système d’enseignement, se battent pour inscrire leurs enfants au lycée français, à l’étranger.



Le ministre a estimé qu’il s’agit d’une phase de renouvellement imposée par le nombre croissant de titulaires de doctorat, chaque année, et qui contraint le secteur à prévoir des mécanismes permettant l’accès à des postes sans compromettre le parcours de recherche des enseignants chercheurs à la retraite. Qu’en pensez-vous ?

La seule question légitime porte sur ce qu’il s’agit de «renouveler». Loin de moi l’idée d’émettre un jugement sur les personnes jeunes qui, dans un contexte marqué par le chômage des jeunes diplômés et l’exil des quelques compétences réduites, occuperont ces places. Cet art du renouvellement est légitime. Je leur souhaite un plein succès mais il s’agit pour moi de plaider en faveur de ce que je considère être le rôle d’enseignant, de leur recommander de ne pas soumettre leur mission de pédagogue et de producteur de connaissances à une administration par définition «sans qualité», selon l’expression de l’écrivain allemand Robert Musil. Car l’acte de penser est un engagement qui suppose et exige la quête d’une vérité acquise par l’exercice d’un savoir critique. Or, par définition, l’administration se doit d’être un appareil froid, qui ne pense pas, qui administre et, surtout, «met en ordre». Un ordre qu’elle n’est pas autorisée à penser ; cela lorsqu’elle ne succombe pas à la corruption, obéissant alors à des intérêts particuliers. Mais comment y résister lorsque l’on sait le pouvoir dont elle dispose.

Ce mécanisme auquel le ministre fait référence ne nécessitait pas le renoncement à une réflexion concertée, et donc respectueuse, relative à ce passage de témoin. Fille, sœur, nièce d’enseignantes et d’enseignants, je conserve, malgré les aléas, un grand respect pour cette fonction dont j’ai, moi-même, pu mesurer le caractère exaltant et exigeant. On ne traite pas ainsi celles et ceux qui prennent l’engagement de former les nouvelles générations ! Il y a des pays où ils restent inscrits dans ce qui est «leur maison» par un statut de professeur émérite, où ils sont remerciés pour le travail accompli. Mais, aujourd’hui, il faut aussi le reconnaître, pour un grand nombre de nos collègues, la reconnaissance prend la forme d’un coup de fil annonciateur d’une promotion à un poste de la haute administration, voire au sein d’une commission quelconque. Cette offre ne constitue le plus souvent que la reconnaissance d’une soumission à une logique d’appareil.



Dans l’ouvrage collectif «l’Université désacralisée : recul de l’éthique et explosion de la violence», consacré à l’Université et que vous avez coordonné avec les professeurs Khaoula Taleb Ibrahimi et Louisa Driss-Aït Hamadouche, vous mettez le doigt sur une réalité selon laquelle il y a eu dans notre université ce que vous avez appelé «la normalisation des anomalies». Comment en sommes-nous arrivés à cette situation où l’Université n’accomplit pas ses missions premières ?

Il existe une distinction réelle entre les logiques d’appareils et les logiques d’institutions. Les premières n’obéissent qu’à des logiques d’intérêts. Les appareils ne sont que des interfaces entre les populations et leurs «représentants», qu’ils soient élus ou pas. A travers ses institutions, chaque société pense sa régulation selon un système cognitif qui en constitue le garant. Le système cognitif nous place, lui, en interaction avec notre environnement social, naturel. Et le savoir constitue une de ces interactions fondamentales. Il y a donc une exigence d’interrogation qui s’oppose à la logique d’appareil. Les anomalies sont nées du fait d’avoir transformé l’Université en seulement un appareil dont la vocation vertueuse a été de répondre à la demande massive d’accès à l’éducation de la population, mais s’est aussi, hélas, accompagné de la volonté d’en faire un appareil de soumission de la jeunesse aux intérêts dominants.



Vous avez plaidé, dans le registre des solutions, pour la prééminence des dimensions pédagogique et scientifique qui fondent sa vocation première d’institution d’enseignement et de recherche. Cela ne passe-t-il pas par une véritable volonté politique de nature à permettre à l’Université de retrouver sa vocation ?

Il faudrait, pour construire des solutions, faire un choix entre une Université-appareil d’Etat et une Université-Institution. Or, nous le savons en le regrettant, cet ouvrage, porté pourtant par un collectif d’enseignants de nombreuses universités du pays, ne suscitera aucun débat au sommet. Aussi nous nous adressons à la société et vous remercions de nous permettre de faire entendre nos voix.