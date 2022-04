PAR INES DALI

Le volet social relatif notamment à l’amélioration du pouvoir d’achat des Algériens dans le contexte d’inflation galopante a été largement évoqué lors de l’entrevue accordée par le président de la République aux médias nationaux dans la soirée d’avant-hier samedi. Abdelmadjid Tebboune a, entre autres, réitéré son engagement à poursuivre la mise en œuvre des mesures visant le soutien des classes vulnérables, ainsi que les différents dispositifs économiques tendant à assurer les produits de consommation de base et à lutter contre la spéculation illicite.

Parmi les mesures phares annoncées, il y a lieu de citer les nouvelles augmentations concernant les salaires et l’allocation chômage, ainsi que la révision des subventions qui devront être ciblées pour profiter de façon équitable aux couches vulnérables et moyennes. Le chef de l’Etat a donc annoncé des augmentations des salaires et de l’allocation chômage qui devront entrer en vigueur en janvier 2023. Ces mesures sont en soi une bonne nouvelle pour les Algériens, il restera leur mise en œuvre sur le terrain car tout dépend de la marge que peut avoir le pays en termes de ressources financières. Une question qui sera donc tranchée d’ici à la fin de l’année. Contacté à propos de la hausse annoncée des salaires et de l’allocation chômage, l’économiste Farid Bourennani a répondu que les deux répondent à des objectifs différents. «L’augmentation de salaire, c’est pour lutter contre l’érosion du pouvoir d’achat liée à la dépréciation de la monnaie, et donc aux coûts plus élevés de la nourriture, etc. On sait que la capacité d’acheter aujourd’hui avec le dinar s’est amenuisée largement et pour tous les Algériens». C’est pour cela qu’«il faudra que l’augmentation puisse toucher l’ensemble des salariés et pas seulement les fonctionnaires et ceux dans le giron du secteur public», a-t-il préconisé.

Selon lui, «il aurait fallu ou il faudrait aller vers revalorisation du Salaire national minimum garanti (SNMG), car c’est ainsi que tous les salariés vont profiter de la hausse». En outre, «il faut également opérer une réduction des cotisations salariales et pas seulement celles qui ont déjà eu lieu pour les catégories ciblées au début, mais pour les autres catégories également, car tout le monde est touché par la cherté de la vie, la dépréciation de la monnaie, etc.». Pour M. Bourennani, qui est également expert en ingénierie financière, «la réduction des cotisations doit toucher l’ensemble des salariés de façon à ce que l’écart entre le salaire brut et le salaire net soit le moins possible, à charge pour l’Etat ensuite de trouver un mécanisme de renflouement. C’est de la sorte que l’augmentation concernera l’ensemble des salariés».

L’Algérie a pris plusieurs mesures visant l’amélioration du pouvoir d’achat du citoyen, en tête desquelles «l’augmentation du point indiciaire et des pensions de retraite, la réduction de l’impôt sur les salaires et l’instauration de l’allocation chômage», a rappelé le Chef de l’Etat, qui a insisté sur «la productivité» notamment pour le secteur agricole en abordant le volet économique, et souligné que le pays a pris une série de décisions, à l’instar de l’exclusivité accordée en matière d’importation à des organismes publics. Dans ce sens, il a relevé que le problème pour l’Algérie est «la production insuffisante, un manque que nous compensons par l’importation, devenue difficile actuellement en raison de la pénurie enregistrée au niveau international», surtout depuis le conflit ukrainien.



Gare à l’aggravation du déficit budgétaire !

La hausse prochaine des salaires, de l’avis de M. Bourennani, dépend effectivement de «la productivité», car, ajoute-t-il, «généralement, les augmentations des salaires, c’est le fruit du travail». Il poursuit en expliquant que s’il n’y a pas de gain de productivité – qui est la création de richesse – en contrepartie des augmentations de salaires, «on va aggraver le déficit budgétaire, car les augmentations, il va falloir les prendre alors non pas sur des excédents mais sur des déficits qui existent déjà. Ce sera une aggravation des déficits publics». D’où, a insisté l’expert en stratégie financière, «il est très important de travailler sur comment gagner en productivité». Dans le secteur public, pour les fonctionnaires, c’est plutôt la numérisation qui va permettre de générer des gains de productivité, comme la simplification de l’administration par exemple, a-t-il mis en avant, ajoutant qu’il ne faut pas penser que la productivité est seulement dans les entreprises industrielles.

Dans le secteur agricole et notamment pour les céréales, le président Tebboune a soutenu que la productivité était la seule solution pour faire face à la flambée des cours sur les marchés mondiaux mais aussi pour assurer «une autosuffisance en la matière ou, du moins, diminuer les importations», cela d’autant que l’Etat accord de nombreuses aides dans ce sens. Actuellement, l’Algérie dispose d’un stock de huit mois de céréales, en plus des prochaines moissons.

Pour en revenir à l’allocation chômage, M. Bourennani a salué son instauration. «Il est indispensable que l’Etat verse un revenu non lié au travail qu’on appelle le revenu secondaire, car c’est ce revenu qui permet d’arrimer tout le monde et de faire en sorte qu’il y ait une certaine assurance des citoyens», a-t-il dit, argumentant que sans cela, il y aurait alors dynamisation de tous les réseaux parallèles, et dans ce cas ce n’est pas dans l’intérêt du pays.

La révision des subventions est un autre volet sur lequel est revenu le Président, réitérant, encore une fois, que celles-ci devraient profiter aux couches vulnérables et moyennes, celles qui sont vraiment dans le besoin. «La difficulté, c’est de recenser les gens qui sont réellement dans le besoin, d’une part, et de créer des seuils tout en évitant une bureaucratisation à outrance, d’autre part», selon M. Bourennani, qui a ajouté que «comme pour l’allocation chômage, il faudrait des mécanismes simples de versement».

Il y a lieu de noter que le Chef de l’Etat a annoncé la mise en place, en mai prochain, d’une commission nationale chargée de la révision des subventions publiques qui devront être orientées vers les véritables ayants droit. Elle sera composée de représentants de l’APN, du Conseil de la nation, de syndicats, de partis politiques ainsi que de toutes les forces vives du pays. n

Articles similaires