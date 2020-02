L’information va faire l’effet d’une bombe dans le monde du foot. L’UEFA a annoncé vendredi l’exclusion de Manchester City de toute compétition européenne (Ligue des champions ou Ligue Europa) pour deux saisons. Les Citizens sont accusés d’avoir « sérieusement enfreint » les règles du fair-play financier sur la période 2012-2016 en « surévaluant ses revenus de sponsoring ». Le club mancunien devra également s’acquitter d’une amende de 30 millions d’euros. Accusé d’avoir falsifié certains documents et d’avoir volontairement surévalué le montant de certains contrats de sponsoring, les dirigeants des Citizens s’étaient pourtant montrés relativement sereins quant à l’issue de cette affaire, et ce malgré l’enquête diligentée par l’UEFA. Le club a par ailleurs déjà annoncé son intention de faire appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS). Dans un communiqué, celui fait part de sa «déception», mais précise qu’il n’est en revanche «pas surpris» par la décision de l’instance européenne. «Le club a toujours anticipé le besoin ultime de rechercher un organe et un processus indépendants pour examiner impartialement l’ensemble des preuves irréfutables», écrit-il.

Relégation administrative en League Two ?

Après avoir été lourdement sanctionné par l’ UEFA dans le cadre du fair-play financier, Manchester Ctiy pourrait également être sévèrement puni par la Premier League. Exclu des deux prochaines campagnes européennes par l’UEFA pour avoir gonflé artificiellement les chiffres de son contrat sponsoring avec Etihad, et cela dans le but de passer sans encombre l’obstacle Fair-play financier, Manchester City pourrait également prendre un énorme coup de massue en Premier League. Selon les informations de The Independent, la Premier League envisagerait également de sanctionner Manchester City pour avoir fourni de fausses informations comptables, les mêmes informations qui ont permis aux Citizens de contourner «illégalement» le fair-play financier mis en place par l’UEFA. Et pour cela, Manchester City risque très gros ! En effet, la formation coachée par Pep Guardiola risque jusqu’à une relégation en League Two anglaise (4ème division). Toutefois il est peu probable qu’une telle sanction soit infligée à City. Le média anglais évoque plutôt une grosse amende ainsi qu’un retrait de point. n

Articles similaires