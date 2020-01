Algex (ex-Promex), Cagex, FSPE, Caci et Couloir vert, autant d’organismes et de dispositifs mis en place avec pour objectif de booster les exportations hors-hydrocarbures et soutenus par chacun des ministres chargés du dossier, qui se sont succédés ces deux dernières décennies, mais qui ne se sont pas traduits concrètement sur le terrain. Devant ce constat d’échec, car c’en est un, le nouveau ministre Kamel Rezig compte initier une nouvelle feuille de route. Elle concerne en premier le volet logistique. En effet, le premier responsable du ministère s’est réuni, jeudi dernier, avec le ministre délégué au Commerce extérieur, Aïssa Bekkai, en présence du directeur général du Groupe public de logistique et de transport de marchandises Logitrans, du directeur général de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et des représentants de la Société nationale du transport maritime (SNTM) et de la Compagnie nationale algérienne de navigation (Cnan). Selon l’APS qui rapporte l’information, ces responsables ont à cette occasion présenté un exposé exhaustif sur leurs entreprises et leurs missions respectives. Ils ont abordé ensuite les problèmes auxquels font face les sociétés de transport, notamment les coûts élevés du transport de marchandises à l’exportation, empêchant ainsi que le produit national soit concurrentiel au niveau des marchés extérieurs. Toujours selon cette même source, la rencontre a porté, également, sur le manque de plateformes logistiques, particulièrement au niveau des postes frontaliers, ce qui contraint la majorité des opérateurs économiques à recourir au fret aérien.

Sur ce point, le ministre du Commerce a indiqué que son département, en collaboration avec le ministère du Transport et des Travaux publics, dans le but d’atteindre l’objectif primordial de la multiplication des exportations, va œuvrer à développer les moyens de transport terrestre et maritime, notamment à travers les réseaux de transport ferroviaire, qui doivent s’étendre jusqu’aux postes frontaliers et moderniser leurs prestations. Le ministre a, par ailleurs, affirmé qu’il ne ménagera aucun effort pour trouver des solutions à même d’aplanir les difficultés techniques auxquelles font face les exportateurs, à travers l’appui et l’orientation des opérateurs économiques afin de conforter la place de nos produits locaux sur les marchés extérieurs. Comme il a annoncé à ses hôtes la mise en œuvre de plusieurs mesures incitatives, dont un système de remboursement des coûts des transports internes et externes sur la base de mécanismes étudiés. Dans ce cadre, le ministre a souligné que l’augmentation du volume des exportations hors-hydrocarbures «est une priorité» et tous les moyens nécessaires pour remporter le pari de la promotion et de la diversification des exportations seront mis en place, avec la participation de toutes les parties concernées par cette opération.

Le ministère du Commerce a souligné par ailleurs que d’autres rencontres, présidées par le ministre du Commerce et le ministre délégué, sont prévues.

