La nouvelle présidente de la Fédération algérienne de handball, Karima Taleb, élue samedi pour assurer la gérance de l’instance jusqu’à la fin du mandat olympique 2020-2024, a assuré hier à Alger, que son rôle consisterait d’abord à «rassembler la famille du handball algérien», tout en apportant une certaine stabilité à la discipline.

Autre important projet évoqué par Karima Taleb lors du forum du quotidien national Al-Fadjr, le travail de fond au niveau des jeunes catégories. Un point qu’elle devrait «soulever incessamment avec les président de Ligues de wilayas».

La formation des entraîneurs et des arbitres constitue également un des principaux aspects de la politique de la nouvelle présidente de la FAHB. «L’objectif recherché est d’arriver à former l’ensemble des entraîneurs à travers des cycles de formation dans toutes les Ligues de wilayas et une prise en charge pour les anciens athlètes d’élite», a-t-elle promis. Son programme consiste également à «promouvoir l’ensemble des encadreurs à un échelon plus élevé», et le lancement d’une réflexion sur le sport scolaire.



Interrogé sur les sélections nationales seniors dames et messieurs qui s’apprêtent à prendre part respectivement aux Championnats d’Afrique 2022 au Sénégal et au mondial 2023 en Suède et en Pologne, la présidente de l’instance s’est montrée très réaliste, en se disant «consciente qu’une arrivée aussi tardive aux commandes de la fédération ne lui permet pas d’obtenir de bons résultats techniques dans l’immédiat». Selon elle, même le mandat d’un an et demi «est trop court pour espérer parachever l’ensemble des objectifs».

Karima Taleb avait été élué présidente de la Fédération algérienne de handball lors de l’Assemblée générale élective (AGE), tenue samedi dernier à la salle de conférences du complexe olympique Mohamed-Boudiaf d’Alger. Elle avait remporté le suffrage, avec 67 voix contre seulement 20 pour son unique concurrent, Bouzid Abdelmadjid, alors que neuf bulletins ont été déclarés nuls. Pour rappel, la FAHB était gérée depuis le 27 septembre 2021 par un directoire, présidé par l’ancien international Abdelkrim Bendjemil, suite à la suspension à titre conservatoire de l’ancien président de cette instance, Habib Labane.

