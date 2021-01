Un Festival National de Futsal sera organisé par la Fédération algérienne de football (FAF) dès que la situation sanitaire le permettra, a-t-on appris hier auprès de cette instance. L’initiative a été prise par l’ancien manager des «Verts», Hakim Medane, fraîchement installé aux commandes du Département de Futsal, et qui selon la même source n’attend plus que «l’autorisation des Pouvoirs Publics et des autorités sanitaires concernant la reprise des entraînements en salle», pour organiser ce Festival.

Avant cela, et dans le cadres de ses nouvelles fonctions à la tête du Département de Futsal, l’ancien attaquant de l’USM El Harrach et de la JS Kabyle se rendra «à partir de la semaine prochaine dans différentes régions du pays, pour rencontrer des clubs de Futsal (Niveau 1 et 2) et leur expliquer la nouvelle vision de la FAF dans cette quête de développer la discipline en Algérie» a-t-on encore appris de mêmes sources.

Des discussions qui permettront à Medane de «préparer un cahier des charges pour les clubs de Futsal» dès les prochains jours, comme cela a été décidé pendant la dernière réunion du Bureau fédéral, tenue le 26 janvier courant, et pendant laquelle une feuille de route a été proposée, avant d’être validée par les membres du BF.

Par ailleurs, Medane a procédé à une réorganisation du personnel de l’ex-Ligue Nationale de Futsal, en tenant en parallèle plusieurs réunions avec la Direction technique nationale (DTN), dans le but d’établir «un réel constat de la situation» qui prévaut au niveau de cette discipline.

Articles similaires