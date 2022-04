La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé dimanche la «suspension exceptionnelle» de la réalisation des tests de diagnostic de la Covid-19 par RT-PCR et TDR (antigénique) pour les clubs professionnels et amateurs. « La FAF informe les équipes de football activant dans les championnats professionnel et amateur de l’accord du Comité scientifique relevant du ministère de la Santé, de la suspension exceptionnelle de la réalisation des tests de diagnostic de la Covid-19 par RT-PCR et TDR (antigénique)», a indiqué l’instance fédérale dans un communiqué publié sur son site officiel. Les tests de diagnostic du Covid-19 avaient été imposés dès la saison 2020-2021, dans le cadre du protocole sanitaire mis en place par les autorités compétentes, pour faire face à la propagation du virus dans le milieu footballistique. «La décision notifiée suite à une demande d’exemption introduite par la FAF n’exclut, cependant, pas la reprise des tests en cas de changement de la situation épidémiologique», précise la FAF. Du coup, les clubs opérant dans les différents paliers du football national, ne seront plus obligés de présenter des tests anti-Covid avant chaque match. (APS)

