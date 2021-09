« Le Directeur technique national (DTN), M. AMEUR Chafik, a convoqué, les 8 et 9 septembre 2021 à Blida, l’ensemble des directeurs techniques régionaux (DTR) pour faire le point sur plusieurs volets ayant trait à la formation, aux championnats de jeunes, aux académies et aux sélections nationales », a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

« Ce rassemblement a permis de présenter le nouveau directeur de la formation, M. Taoufik Korichi, avec qui les DTR se sont réunis pour évaluer les formations fédérale et continentale », a précisé la même source.

« Pour la formation continentale, le DTN a dévoilé le calendrier des stages de la licence CAF « C » à organiser au niveau de chacune des ligues régionales. Le championnat « jeunes » était également au centre des débats, notamment concernant la répartition des groupes et leur nombre. Le consensus s’est établi sur la proposition d’une formule à quatre groupes et dans les différentes régions du pays. », a expliqué l’instance fédérale algérienne.

Enfin « Les staffs techniques des U17 et des U20 ont, de leurs côtés, exprimé le souhait d’une contribution des DTR pour organiser des plateaux régionaux et zonaux. », a conclu la FAF.S.B.

