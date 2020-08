Le football national est « appelé à entamer une nouvelle ère », avec la mise en place d’un nouveau système de compétition pyramidal, appliqué dès la saison 2020-2021, avec notamment une Ligue 1 professionnelle à 20 clubs, a indiqué la fédération algérienne (FAF) hier sur son site officiel.

« Nonobstant le caractère exceptionnel qui caractérisera le prochain exercice, imposé par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19)? et auquel des adaptations sont nécessaires, comme le permettent et le soutiennent d’ailleurs les instances du football mondial (Fifa) et continental (CAF), le football national est appelé à entamer une nouvelle ère, avec le changement du système de compétition pyramidal », a souligné l’instance fédérale dans un communiqué.

La saison 2019-2020 n’a pu aller à son terme en raison de la pandémie de Covid-19. La FAF a consulté les membres de l’assemblée générale pour donner suite à la saison. La majorité a opté pour le choix qui prévoyait de désigner les lauréats et les promus, tout en annulant la relégation. Comme conséquence à ce changement, la Ligue 1 professionnelle sera composée de 20 clubs, alors la Ligue 2, dont la gestion sera assurée par Ligue nationale de football amateur (LNFA), sera composée de deux groupes de 18 clubs chacun.

Exercice transitoire

« Ce Système, que tente de remettre en cause un cercle insignifiant pour des considérations fallacieuses, émane de la base qui s’est exprimée à plusieurs reprises sur ce sujet, à commencer par le Symposium sur le renouveau du football algérien organisé les 11 et 12 décembre 2017, jusqu’à l’assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2019, en passant par les sollicitations de l’ensemble des acteurs du football (clubs, ligues, DTN, commission d’experts) et les quatre regroupements régionaux tenus autour de ce dossier à Oran, Blida, Constantine et Ouargla », explique la FAF. Enfin, l’instance fédérale rappelle que « ce système de compétition pyramidal, tel qu’adopté par l’assemblée générale du 17 septembre 2019, et prévu pour la saison 2020-2021, connaîtra quelques modifications lors du prochain exercice transitoire, conformément aux décisions prises lors du Bureau fédéral extraordinaire du 29 juillet 2020 et faisant suite à la consultation écrite auprès des membres de l’AG ».

